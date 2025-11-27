DE
Führerausweis? Hatte er nicht!
Junger Mann (28) baut mit geklautem Auto in Schänis SG heftigen Unfall

Ein junger Mann verursachte am Donnerstagmorgen im Kanton St. Gallen eine Unfallserie mit einem gestohlenen Auto. Er kollidierte mit einem Weidezaun, einem Lieferwagen und einem weiteren Auto, bevor er zu Fuss flüchtete.
Publiziert: 15:38 Uhr
1/5
Mehrere Zehntausend Franken Sachschaden hat ein Autodieb bei seiner Fahrt und einer anschliessenden Unfallserie angerichtet.
Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts

  • Kanton St. Gallen: Junger Mann verursacht Unfall mit gestohlenem Auto und flüchtet zunächst
  • Unfallverursacher kehrte zurück, wurde als nicht fahrtüchtig eingestuft
  • Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Ein junger Mann (28) fuhr am Donnerstag um 6.20 Uhr mit einem zuvor geklauten Auto auf der Gasterstrasse von Ziegelbrücke in Richtung Maseltrangen SG. Plötzlich kam er mit dem Auto rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Weidezaun mit mehreren Holzpfosten. 

Danach geriet das Auto wieder auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Lieferwagen eines Mannes (60). Durch den Zusammenprall drehte sich das Auto des jungen Mannes um 180 Grad und kollidierte mit dem Heck mit einem weiteren entgegenkommenden Auto eines 41-Jährigen. Nach dieser Kollision drehte sich das Auto erneut um 180 Grad und prallte in einen Metallzaun am linken Fahrbahnrand. Dort kam das Auto schliesslich zum Stillstand, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

Anzeige eingereicht

Nach dem Unfall haute der Unfallverursacher zu Fuss ab, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später kehrte er jedoch an den Unfallort zurück.

Die inzwischen ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen stufte den Mann als nicht fahrtüchtig ein. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Zudem war er ohne einen gültigen Führerausweis unterwegs und wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht.

Rettungsdienst im Einsatz

An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von mehreren Zehntausend Franken. Der Beifahrer des 60-jährigen Mannes wurde leicht verletzt. Er machte sich auf den Weg ins Spital.

Während der Unfallaufnahme musste eine Fahrbahn durch die örtliche Feuerwehr für rund zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, der Rettungsdienst mit einem Notarzt und medizinischem Fachpersonal sowie die örtliche Feuerwehr mit 10 Angehörigen.

