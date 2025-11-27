DE
Unfall in Uster ZH:Auto erfasst 81-jährigen Fussgänger

Unfall in Uster ZH
81-Jähriger von BMW angefahren und verletzt

Ein Senior wurde in Uster im Bereich eines Fussgängerstreifens angefahren. Die Polizei untersucht, ob sich der Unfall auf oder neben dem Fussgängerstreifen ereignete.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Der 81-Jährige wurde im Bereich eines Fussgängerstreifens angefahren.
Foto: BRK News

Darum gehts

  • 81-jähriger Fussgänger in Uster von BMW angefahren und leicht verletzt
  • Unfall ereignete sich im Bereich eines Fussgängerstreifens, genauer Hergang wird untersucht
  • Zürichstrasse in Richtung Wetzikon war für mehrere Stunden gesperrt
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Am Mittwoch wurde ein 81-jähriger Mann in Uster ZH von einem BMW angefahren. Kurz nach 16.30 Uhr kollidierte ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto bei der Ausfahrt aus dem Wasserkreisel mit dem Fussgänger, der die Strasse überqueren wollte.

Der Fussgänger prallte auf die Motorhaube des Fahrzeugs und rutschte anschliessend zu Boden. Dabei ist er nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Unfall ereignete sich demnach im Bereich eines Fussgängerstreifens. Zurzeit sei unklar, ob sich die Kollision auf dem oder neben dem Fussgängerstreifen ereignet habe. Dies sowie der genaue Unfallhergang werde durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Wegen des Unfalls war die Zürichstrasse in Richtung Wetzikon für mehrere Stunden gesperrt.

