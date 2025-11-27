81-Jähriger von BMW angefahren und verletzt

Ein Senior wurde in Uster im Bereich eines Fussgängerstreifens angefahren. Die Polizei untersucht, ob sich der Unfall auf oder neben dem Fussgängerstreifen ereignete.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Am Mittwoch wurde ein 81-jähriger Mann in Uster ZH von einem BMW angefahren. Kurz nach 16.30 Uhr kollidierte ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto bei der Ausfahrt aus dem Wasserkreisel mit dem Fussgänger, der die Strasse überqueren wollte.

Der Fussgänger prallte auf die Motorhaube des Fahrzeugs und rutschte anschliessend zu Boden. Dabei ist er nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Unfall ereignete sich demnach im Bereich eines Fussgängerstreifens. Zurzeit sei unklar, ob sich die Kollision auf dem oder neben dem Fussgängerstreifen ereignet habe. Dies sowie der genaue Unfallhergang werde durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Wegen des Unfalls war die Zürichstrasse in Richtung Wetzikon für mehrere Stunden gesperrt.