In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Autofahrer in Neukirch an der Thur TG bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Der 32-Jährige geriet in einer Rechtskurve von der Fahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke und mehreren Bäumen. Das Fahrzeug überschlug sich.

Unfallort: Poststrasse Richtung Neukirch an der Thur TG

Auf der Poststrasse in Richtung Neukirch an der Thur TG kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Selbstunfall. Um etwa 2 Uhr geriet ein 32-jähriger Autofahrer nach der Verzweigung zum Sonnenbühl in einer Rechtskurve über die Gegenfahrbahn, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag.

Dort kollidierte der Autofahrer mit der Leitplanke und mehreren Bäumen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt einige zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die Unfallursache ab.