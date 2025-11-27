DE
Totalschaden!
Audi-Fahrer kracht bei Gossau SG betrunken in Baum

Ein Unfall in Gossau SG zeigt, warum es keine gute Idee ist, sich alkoholisiert ans Steuer zu setzen. Das Auto eines Mannes wurde übel beschädigt.
Publiziert: 15:18 Uhr
Der Baum kippte nach dem Aufprall um.
Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts

  • Betrunkener Fahrer verliert Kontrolle auf A1, prallt in Baum und Hecke
  • Fahrer musste Führerausweis abgeben und wird bei Staatsanwaltschaft angezeigt
  • Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken
Marian NadlerRedaktor News

Ein Mann (32) fuhr mit seinem Auto auf der Autobahneinfahrt von Gossau in Richtung Zürich. In einer Rechtskurve verlor er auf der A1 die Kontrolle über sein Auto. Es kam ins Schleudern und geriet links ab der Fahrbahn.

Dabei drehte sich das Auto im Uhrzeigersinn und fuhr in der Folge in das anliegende Wiesland. Dort prallte es frontal in einen Baum, welcher durch die Wucht des Aufpralls umstürzte, und kam in einer Hecke zum Stillstand.

Auto muss aus Hecke geborgen werden

Bei der Atemalkoholmessung wies der Autofahrer einen Wert von 1,28 Promille (0.64 mg/l) auf. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben und wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.

Am Wiesland und am Auto entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren Zehntausend Franken. Zur Bergung des Autos wurde der Unterhaltsdienst des Nationalstrassengebiets VI und die Autohilfe aufgeboten.

