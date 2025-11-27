Selbstunfall bei Rorschacherberg SG: Fahrer schwer verletzt

Am Mittwochmittag kam es auf der Autobahn A1 in Richtung Rheineck zu einem Selbstunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn. Dabei überschlug sich sein Auto. Der Junglenker wurde schwer verletzt.

Normalstreifen über eine Stunde gesperrt, Totalschaden von mehreren zehntausend Franken

Auf der Autobahn A1 kam es am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr zu einem Selbstunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto von St. Gallen aus Richtung Rheineck. Kurz nach dem Rastplatz Linkolnsberg verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag.

Das Auto geriet rechts von der Fahrbahn ab, prallte in einen Weisspfahl und fuhr eine Böschung hinauf. Daraufhin überschlug sich das Auto und landete auf dem Pannenstreifen auf dem Dach. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Während der Unfallaufnahme wurde der Normalstreifen durch die örtliche Feuerwehr für mehr als eine Stunde gesperrt. Neben der der Kantonspolizei St.Gallen standen auch der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal und die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Zudem wurde der Unterhaltsdienst des Nationalstrassen Gebiets VI zwecks Reinigung des Streckenabschnitts aufgeboten.