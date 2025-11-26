In Nürensdorf ZH ist am Mittwochabend die Lenkerin eines elektrischen Dreirads bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Erst vor einer Woche ereignete sich ein ähnlicher Unfall im Kanton Luzern, bei der eine Pöstlerin starb.

Die Frau (30) fuhr gegen 17.20 Uhr mit dem Dreirad auf der Eigentalstrasse von Birchwil her Richtung Nürensdorf, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Dabei sei es aus noch nicht geklärten Gründen zu einer Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto gekommen. Nach der medizinischen Erstversorgung musste die Schwerverletzte in ein Spital transportiert werden.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Wegen des Verkehrsunfalls musste die Eigentalstrasse bis kurz vor 21 Uhr für den Verkehr gesperrt werden, wie es weiter hiess. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Heftiger Unfall in Knutwil LU

Erst vor einer Woche war es in Knutwil im Kanton Luzern zu einem Crash zwischen einer Pöstlerin, die auf einem Elektro-Dreirad unterwegs war, und einem Auto gekommen. Die Frau (†57) verlor dabei ihr Leben.

«Bei der Post arbeitete sie seit über zehn Jahren. Sie hat alles für ihren Job gegeben», sagte der Ex-Freund der Verstorbenen vor einigen Tagen zu Blick. «Dass sie jetzt so sterben musste, ist einfach tragisch.»