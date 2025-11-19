Am Mittwoch hat sich in Knutwil im Kanton Luzern ein schlimmer Unfall ereignet. Beim Crash zwischen einem Post-Zustellfahrzeug und einem Volkswagen kam eine Pöstlerin ums Leben.

Post-Mediensprecher äussert Mitgefühl für Angehörige und Kollegen der Verstorbenen

Tödlicher Crash am Vormittag! Am Mittwoch ist die Fahrerin eines Post-Zustelltöff bei einem Unfall in Knutwil LU ums Leben gekommen.

Die Pöstlerin (†57) fuhr um etwa 10.50 Uhr mit ihrem dreirädrigen Elektro-Gefährt auf der Mauenseestrasse Richtung Mauensee. Auf Höhe Bollmatt wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das hinter ihr ebenfalls in Richtung Mauensee fuhr.

Die 57-Jährige wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Der genaue Unfallhergang wird durch die Luzerner Polizei abgeklärt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

«Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Es ist wahnsinnig tragisch und trifft uns alle sehr», sagt Jonathan Fisch, Mediensprecher der Post, zu Blick. Wichtig ist es, dass die Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Stunden und Tagen unterstützt werden.

Die Mauenseestrasse zwischen St. Erhard und Mauensee war wegen des Unfalls rund 3,5 Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Knutwil-Mauensee leitete den Verkehr örtlich um.