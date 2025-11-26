Ein 16-jähriger Motorrad-Lernfahrer verunfallte am Mittwoch in Stein AG schwer. Der Jugendliche stürzte in einer Rechtskurve und wurde ohne Schutzkleidung mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Jugendlicher trug keine Schutzkleidung, 125 ccm-Maschine wurde beschädigt

Auf seiner 125 ccm-Maschine war der 16-Jährige am Mittwoch, um 12.45 Uhr auf der Münchwilerstrasse in Stein unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe des Bauamtes stürzte er auf nasser Fahrbahn und schlitterte über die Strasse. Das Motorrad prallte in der Folge gegen einen Steinblock.

Eine Ambulanz brachte den Jugendlichen, der keine Schutzkleidung trug, ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er eine Schulterverletzung sowie innere Verletzungen, die eine sofortige Operation notwendig machten. Das Motorrad wurde beschädigt.

Als Unfallursache steht ein Fahrfehler im Vordergrund. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Jugendlichen den Lernfahrausweis vorläufig ab. Auch stellte sie das Motorrad für weitere Abklärungen vorläufig sicher.