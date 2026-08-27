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Eine Schülerin ist am frühen Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule – als sie in Niederrohrdorf AG von einem Auto erfasst wird. Statt ihr zu helfen, flüchtet der Fahrer laut Polizei.

Recherchen von Blick zeigen nun: Bei der Teenagerin handelt es sich um Zoè-Minou (14) aus Oberrohrdorf AG. Ihr linker Fuss ist eingegipst, doch sie geht schon wieder tapfer zur Schule.

Sie selbst möchte nichts zum Vorfall sagen, zu stark beschäftigt sie das Geschehene. Sie erlaubt jedoch ihrer Mutter, Bilder von sich an Blick herauszugeben und darüber zu erzählen.

«Meine Tochter ging wie jeden Morgen auf den Bus nach Niederrohrdorf», sagt Christin K.* (41). Dort sind es von der Bushaltestelle Welschland nur noch wenige Meter zu Fuss bis zur Kreisschule Rohrdorferberg. «Sie lief zusammen mit Kolleginnen.»

Kurz nach 7.15 Uhr passiert es. «Als sie am linken Strassenrand entlang der Rüslerstrasse unterwegs war, fuhr eine unbekannte Automobilistin oder ein unbekannter Automobilist sie von hinten an», teilt die Kantonspolizei Aargau mit. «Dabei wurde ihr linker Fuss von dem Fahrzeug überrollt, was zu mittelschweren Verletzungen führte.»

Mutter fährt sofort zur Unfallstelle

Eine Kollegin ihrer Tochter informiert Mutter Christin K. «Ich erfuhr vom Unfall und ging sofort vor Ort», sagt die Mutter. Ihre Tochter sei völlig aufgelöst gewesen, habe geweint und riesige Schmerzen gehabt. «Sie erlitt unter anderem einen Bänderanriss, weil sie Schlaghosen anhatte und die sozusagen ihren Fuss unters Rad zogen.»

Es sei unklar, ob es ein Elektroauto oder ein Benzinauto gewesen sei. Es sei vor Ort jedenfalls nicht mehr zu sehen gewesen, so die Mutter. «Ich habe meine Tochter dann sofort ins Spital gefahren. Sie hatte ganz viel Glück, dass sie nicht ganz unter dem Auto landete.»

Von der Person am Steuer fehle nach wie vor jede Spur – dies bestätigt am Donnerstag die Kapo Aargau gegenüber Blick. «Es gab zuerst einen Verdacht, dass es eine Lehrperson war», sagt die Mutter von Zoè-Minou. «Dies erhärtete sich jedoch nicht.» Am Morgen seien dort immer viele Autos – auch Elterntaxis – unterwegs.

«Wir finden es sehr unschön, einfach weiterzufahren»

Sicher ist laut Kapo Aargau nur: «Die Fahrzeuglenkerin beziehungsweise der Fahrzeuglenker hielt nicht an und fuhr auf der Rüslerstrasse in allgemeine Richtung Mellingen weiter.» Es soll sich um einen etwas höheren Wagen mit dunkler Farbe handeln. Mit Schweizer Kennzeichen. Welcher Kanton, das konnte niemand sehen.

«Wir finden es sehr unschön, einfach weiterzufahren», sagt die Mutter weiter. «Die Person am Steuer hätte wenigstens anhalten und ihre Adresse hinterlassen können. Ich hoffe, sie hat irgendwann ein schlechtes Gewissen und stellt sich! Meine Tochter hat ja nichts Falsches getan.»

Während die Polizei weiter die Lenkerin oder den Lenker sowie noch Augenzeugen sucht, bleibt Zoè-Minou tieftraurig zurück. «Sie muss nun ein paar Wochen mit dem Boxtraining pausieren und darf nur zur Schule gehen, soweit es geht», sagt Mutter Christin K. «Aber schlussendlich sind wir alle froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.»

*Name bekannt