Am Dienstagmorgen wurde eine Schülerin auf der Rüslerstrasse von einer unbekannten Autofahrerin oder einem unbekannten Autofahrer angefahren. Dabei wurde sie mittelschwer verletzt. Die Kantonspolizei sucht die beteiligte Autofahrerin bzw. den beteiligten Autofahrer.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstagmorgen gegen 07.15 Uhr ging eine 14-jährige Schülerin von der Bushaltestelle Niederrohrdorf Welschland in Richtung Schulhaus der Kreisschule Rohrdorferberg AG. Als sie am rechten Strassenrand entlang der Rüslerstrasse unterwegs war, fuhr eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer sie von hinten an. Dabei wurde ihr linker Fuss von dem Fahrzeug überrollt, was zu mittelschweren Verletzungen führte, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Die Fahrzeuglenkerin beziehungsweise der Fahrzeuglenker hielt nicht an und fuhr auf der Rüslerstrasse in allgemeine Richtung Mellingen weiter.

Polizei sucht Autolenker und Zeugen

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen etwas höheren Personenwagen in dunkler Farbe. Am Fahrzeug waren Schweizer Kontrollschilder montiert. Von welchem Kanton diese stammen, ist nicht bekannt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Der Stützpunkt Baden (Telefon: 056 200 11 11, E-Mail: stuetzpunkt.baden@kapo.ag.ch) sucht die beteiligte Automobilistin oder den beteiligten Automobilisten sowie Augenzeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.