Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Autofahrer (73) erfasst Mädchen (7) auf Zentralstrasse in Neuhausen SH
- Kind wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht
- Zentralstrasse blieb etwa 30 Minuten gesperrt für Unfallaufnahme
Marian NadlerRedaktor News
Am Mittwochmittag, gegen 12.05 Uhr fuhr ein Mann (73) mit seinem Auto auf der Zentralstrasse in Neuhausen am Rheinfall SH in Richtung Schaffhausen. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe des Posthofgässlis übersah der Autofahrer ein Mädchen (7), das die Zentralstrasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte.
In der Folge erfasste das Auto das Mädchen ungebremst, wie die Schaffhauser Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schildert. Das Mädchen wurde mit unbestimmten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Zentralstrasse im Bereich der Unfallstelle während rund 30 Minuten gesperrt werden.