In Neuhausen am Rheinfall SH erfasste ein Autofahrer am Mittwoch ein siebenjähriges Mädchen auf einem Fussgängerstreifen. Das Kind wurde verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrer (73) erfasst Mädchen (7) auf Zentralstrasse in Neuhausen SH

Kind wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht

Zentralstrasse blieb etwa 30 Minuten gesperrt für Unfallaufnahme

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochmittag, gegen 12.05 Uhr fuhr ein Mann (73) mit seinem Auto auf der Zentralstrasse in Neuhausen am Rheinfall SH in Richtung Schaffhausen. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe des Posthofgässlis übersah der Autofahrer ein Mädchen (7), das die Zentralstrasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte.

In der Folge erfasste das Auto das Mädchen ungebremst, wie die Schaffhauser Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schildert. Das Mädchen wurde mit unbestimmten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Zentralstrasse im Bereich der Unfallstelle während rund 30 Minuten gesperrt werden.