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Unfall im Glattpark
Taxi erfasst Fussgängerin (17) – schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Glattpark (Gemeinde Opfikon ZH) sind am Montagvormittag eine junge Fussgängerin und ein Taxi kollidiert. Die Fussgängerin erlitt unbestimmt schwere Verletzungen.
Publiziert: 16:11 Uhr
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Aktualisiert: 16:26 Uhr
Warum das Taxi mit der jungen Frau kollidierte, ist noch unklar.
Foto: Kapo Zürich

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 17-Jährige in Wallisellen auf Fussgängerstreifen von Taxi angefahren, schwer verletzt
  • Unfallhergang unklar, Ampelsignal für Fussgänger und Autofahrer wird geprüft
  • Rettungsdienst Bülach brachte Verletzte ins Spital, Unfall um 10.15 Uhr
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Janine EnderliRedaktorin News

Etwa um 10.15 Uhr am Montagmorgen überquerte eine 17-jährige Fussgängerin die Thurgauerstrasse, Höhe Alpenstrasse, an einem Fussgängerstreifen mit Lichtsignalanlage. Dabei kam es aus derzeit noch nicht geklärten Gründen zu einer Kollision mit dem Auto eines 51-jährigen Taxifahrers, der Richtung Opfikon fuhr.

Beim Zusammenprall erlitt die Fussgängerin unbestimmt schwere Verletzungen. Sie musste nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Bülach mit Notarzt mit dem Rettungsfahrzeug in ein Spital transportiert werden.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht; insbesondere die Frage, ob die Verkehrsampel der Fussgängerin oder dem Autofahrer «grün» anzeigte. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Wallisellen sowie zur Verkehrsregelung die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Stadt Opfikon im Einsatz.

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