Darum gehts
- 17-Jährige in Wallisellen auf Fussgängerstreifen von Taxi angefahren, schwer verletzt
- Unfallhergang unklar, Ampelsignal für Fussgänger und Autofahrer wird geprüft
- Rettungsdienst Bülach brachte Verletzte ins Spital, Unfall um 10.15 Uhr
Etwa um 10.15 Uhr am Montagmorgen überquerte eine 17-jährige Fussgängerin die Thurgauerstrasse, Höhe Alpenstrasse, an einem Fussgängerstreifen mit Lichtsignalanlage. Dabei kam es aus derzeit noch nicht geklärten Gründen zu einer Kollision mit dem Auto eines 51-jährigen Taxifahrers, der Richtung Opfikon fuhr.
Beim Zusammenprall erlitt die Fussgängerin unbestimmt schwere Verletzungen. Sie musste nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Bülach mit Notarzt mit dem Rettungsfahrzeug in ein Spital transportiert werden.
Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht; insbesondere die Frage, ob die Verkehrsampel der Fussgängerin oder dem Autofahrer «grün» anzeigte. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Wallisellen sowie zur Verkehrsregelung die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Stadt Opfikon im Einsatz.