Unbekannter fährt Schüler (9) – und macht sich aus dem Staub

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in Biberist mit einem blauen Auto einen 9-jährigen Schüler angefahren, der zu Fuss die Bernstrasse überqueren wollte. Dabei wurde der Schüler leicht verletzt. Ohne sich um ihn zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagnachmittag beabsichtigte ein 9-jähriger Schüler in Biberist AG, die Bernstrasse zu überqueren.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es dabei zu einer Kollision mit einem blauen Auto, dessen Lenker auf der Bernstrasse in Richtung Biberist Zentrum unterwegs war. Der Schüler wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der Automobilist entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schüler zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen zur Identität des Mannes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Der gesuchte Automobilist sowie Personen, welche die Kollision beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Automobilisten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 81 17.