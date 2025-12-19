DE
FR
Abonnieren
«Die Tat hat meine Eltern in den Tod getrieben»
2:51
Bruder von Rupperswil-Toter:«Die Tat hat meine Eltern in den Tod getrieben»

Vierfach-Mord vor zehn Jahren
Gemeinde Rupperswil AG gedenkt mit Kerzenaktion der Opfer

Vor zehn Jahren wurde in Rupperswil im Kanton Aargau vier Menschen brutal getötet. Anlässlich des traurigen Jahrestags setzen Gemeinde und Bevölkerung bis Sonntag mit Kerzen ein Zeichen.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
1/5
Mit einer Kerzenaktion wird der Opfer des Vierfach-Mords von Rupperswil AG am Wochenende gedacht.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Gedenk-Aktion mit Kerzen in Rupperswil AG bis Sonntag
  • Am Sonntag jährt sich der schreckliche Vierfach-Mord zum zehnten Mal
  • Gemeinde unterstützt «Moment des Innehaltens»
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am 21. Dezember 2025 jährt sich der Vierfach-Mord von Rupperswil AG zum zehnten Mal. Carla Schauer (†48), ihre Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie Simona F.* (†21), die Freundin des älteren Sohnes, wurden damals von Thomas Nick (42) kaltblütig getötet.

Gemeindeammann erinnert sich an den Vierfachmord
1:02
«Teil unserer Geschichte»:Gemeindeammann erinnert sich an den Vierfachmord

Jetzt will die Gemeinde mit einer Kerzen-Aktion ein Zeichen gegen Gewalt setzen und gleichzeitig respektvoll an die Opfer erinnern. «Im Rahmen dieser Aktion sind alle herzlich eingeladen, von Freitag, 19. Dezember bis Sonntag, 21. Dezember 2025 Kerzen zum Gedenken an alle Opfer von Gewalt anzuzünden», schreibt sie in einer Mitteilung auf der Gemeinde-Homepage. Die Kerzen sollen im Pärkli beim Stapfenackerhaus, rund um den Dorfweihnachtsbaum oder einfach bei sich zu Hause entzündet werden. «Es ist ein Moment des Innehaltens, des Zusammenstehens und des gemeinsamen Gedenkens, der uns als Gemeinschaft verbindet», so die Gemeinde.

«Mehr als ein Schauplatz der Trauer»

Die Geschichte des Mords sei ein «Teil unserer Gemeinschaft». Das Erinnern daran gehöre zum gemeinsamen Verantwortungsbewusstsein.

Mehr zum Mordfall Rupperswil AG
«Ich wünsche mir, dass die Opfer nicht vergessen werden»
Interview
Staatsanwältin Loppacher
Warum wurde die Tatwaffe nie gefunden?
Wer wagt, den Vierfachmörder freizulassen?
Fall Rupperswil
Wer wagt, den Vierfachmörder freizulassen?
War jahrelang Trainer im lokalen Fussballclub: Thomas N. ist des Vierfachmordes angeklagt.
Mit Video
Von der Tat zur Verurteilung
Der Vierfachmord von Rupperswil – das Protokoll
«Diesen Einsatz vergesse ich nie»
Mit Video
Vierfachmord von Rupperswil
Feuerwehrmann Kunz war als erster am Tatort
Lügen war seine Lebensstrategie
Exklusiv
Blick kennt die Gerichtsakten
Nur seine Schwägerin und ein Fussballjunior schöpften Verdacht
«Es war ein Sechsfachmord!»
Exklusiv
«Es war ein Sechsfachmord!»
Bruder von Rupperswil-Opfer Carla Schauer (†) bricht Schweigen

Gleichzeitig weist der Gemeinderat auch darauf hin, dass Rupperswil heute ein lebendiges und freundliches Dorf und «mehr als ein Schauplatz der Trauer» ist. «Hier lebt man gerne, kennt sich, pflegt das Vereinsleben und geniesst kulturelle Anlässe.»

Die Kerzeninitiative war auf Initiative und Anregung der Bevölkerung entstanden. Der Gemeinderat stellt sich nun hinter die Idee.

* Name bekannt 

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen