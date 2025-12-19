Vor zehn Jahren wurde in Rupperswil im Kanton Aargau vier Menschen brutal getötet. Anlässlich des traurigen Jahrestags setzen Gemeinde und Bevölkerung bis Sonntag mit Kerzen ein Zeichen.

Am 21. Dezember 2025 jährt sich der Vierfach-Mord von Rupperswil AG zum zehnten Mal. Carla Schauer (†48), ihre Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie Simona F.* (†21), die Freundin des älteren Sohnes, wurden damals von Thomas Nick (42) kaltblütig getötet.

Jetzt will die Gemeinde mit einer Kerzen-Aktion ein Zeichen gegen Gewalt setzen und gleichzeitig respektvoll an die Opfer erinnern. «Im Rahmen dieser Aktion sind alle herzlich eingeladen, von Freitag, 19. Dezember bis Sonntag, 21. Dezember 2025 Kerzen zum Gedenken an alle Opfer von Gewalt anzuzünden», schreibt sie in einer Mitteilung auf der Gemeinde-Homepage. Die Kerzen sollen im Pärkli beim Stapfenackerhaus, rund um den Dorfweihnachtsbaum oder einfach bei sich zu Hause entzündet werden. «Es ist ein Moment des Innehaltens, des Zusammenstehens und des gemeinsamen Gedenkens, der uns als Gemeinschaft verbindet», so die Gemeinde.

«Mehr als ein Schauplatz der Trauer»

Die Geschichte des Mords sei ein «Teil unserer Gemeinschaft». Das Erinnern daran gehöre zum gemeinsamen Verantwortungsbewusstsein.

Gleichzeitig weist der Gemeinderat auch darauf hin, dass Rupperswil heute ein lebendiges und freundliches Dorf und «mehr als ein Schauplatz der Trauer» ist. «Hier lebt man gerne, kennt sich, pflegt das Vereinsleben und geniesst kulturelle Anlässe.»

Die Kerzeninitiative war auf Initiative und Anregung der Bevölkerung entstanden. Der Gemeinderat stellt sich nun hinter die Idee.

