Jaden S. (†16) ist tot. Der Teenager ist bei einem Arbeitsunfall mit einem Stapler ums Leben gekommen. Seine Mutter macht seinem Arbeitgeber nun schwere Vorwürfe: Der Lehrling im ersten Jahr hätte nicht damit fahren dürfen. Ein Experte erklärt die Sachlage.

Darum gehts Jaden S.* (†16) ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen

Seine Familie macht dem Unternehmen schwere Vorwürfe

Experte erklärt, ab wann Staplerfahren erlaubt ist

Sie hat ihren 16-jährigen Sohn verloren – jetzt macht die Mutter (39) von Jaden S.* seinem Arbeitgeber schwere Vorwürfe. Zu Blick sagt sie: «Die Firma hat meinen Sohn getötet.»

Blick hat die Mutter von Jaden S. am Donnerstag auf Einladung der Familie im Raum der Stille des Kantonsspitals Aarau getroffen. Einen Tag zuvor ist der Teenager bei einem Arbeitsunfall mit einem Hubstapler in der Holzverarbeitungsfirma Kuratle Jaecker in Leibstadt AG ums Leben gekommen. Wie das geschehen konnte, beschäftigt seine Familie. Bereits seine Schwester Lianna S.* (15) erklärte gegenüber Blick: «Jaden war im ersten Lehrjahr und durfte eigentlich keinen Stapler fahren.»

Ähnlich äussert sich die Mutter: «Er hätte gar keinen Gabelstapler fahren dürfen. Ich weiss nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass man ihn damit fahren liess.»

Völlig am Boden zerstört sagt die 39-Jährige: «Wegen ihres unverzeihlichen Fehlers habe ich meinen Sohn für immer verloren. Keine Mutter sollte jemals ihr eigenes Kind zu Grabe tragen müssen.» An die Firma gerichtet, sagt die Mutter: «Ihr habt an diesem Tag nicht nur meinen Sohn getötet – ihr habt auch mich getötet!»

Laut Angaben eines Leserreporters ist das Fahrzeug auf den Lehrling gefallen. Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät.

«Abklärungen nicht vorgreifen»

Blick hat die Holzverarbeitungsfirma Kuratle Jaecker mit den Vorwürfen konfrontiert. Roger Kuratle, CEO der Kuratle Group, sagt: «Wir haben Verständnis für die vielen Fragen, die Jadens Familie und die Menschen, die ihm nahestanden, in dieser ausserordentlich schweren Situation beschäftigen.»

Doch der Unfallhergang und die damit verbundenen Fragen würden derzeit durch die zuständigen Behörden genau untersucht. «Die vollständige und sorgfältige Aufklärung des Ereignisses ist im Interesse aller Beteiligten», so Kuratle. «Wir möchten diesen Abklärungen nicht vorgreifen und beteiligen uns deshalb weder intern noch extern an Spekulationen über den Unfallhergang, mögliche Ursachen oder Verantwortlichkeiten.»

Weiter bedankt sich der CEO für die respektvolle Blick-Berichterstattung gegenüber allen Betroffenen und sagt abschliessend: «Unsere Gedanken sind weiterhin bei der Familie und den Angehörigen von Jaden.»

Unia und Suva erklären Richtlinien

Zum Kernvorwurf von Jadens Mutter nimmt der CEO keine Stellung. Blick hat am Freitag bei der Gewerkschaft Unia und dem Unfallversicherer Suva nachgefragt, ob man als Lehrling im ersten Lehrjahr schon Hubstapler fahren darf.

Suva-Sprecherin Simone Isermann sagt: «Dies ist möglich, wenn der Lernende die Ausbildung als Bediener der entsprechenden Gabelstapler-Kategorie abgeschlossen hat.» Zusätzlich müsse eine Fachkraft den Lehrling im ersten Lehrjahr überwachen.

Simon Constantin von der Sektorleitung Bau der Unia betont dagegen, dass das Mindestalter gemäss Schweizer Arbeitssicherheits-Richtlinien 18 Jahre sei. «Für Auszubildende sind Ausnahmen ab 15 Jahre möglich, wenn es im Ausbildungsplan vorgesehen ist.»

Isermann von der Suva erklärt, dass der Bildungsplan für Logistiker EFZ vorsehe, dass es im ersten Lehrjahr eine ständige Überwachung durch eine Fachkraft brauche. «Im zweiten Lehrjahr ist eine häufige und im dritten eine gelegentliche Überwachung vorgesehen.»

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«Es fehlt an Kontrollen»

Constantin von der Unia sagt, dass es zwar eine Ausbildung brauche, um bei der Arbeit Hubstapler fahren zu dürfen, aber keinen Ausweis. «Was ein Teil des Problems ist.»

Die Unia empfiehlt den Firmen, Lehrlinge im Umgang mit Hubstaplern fundiert auszubilden. Constantin: «Problematisch ist es, wenn eine zu günstige und nicht qualifizierte Lösung gewählt wird. Es fehlt an Kontrollen der Bildungsanbieter.»

Suva-Sprecherin Isermann erklärt auch die allgemeinen Unfall-Zahlen: Pro Jahr passieren in der Schweiz rund 2400 Unfälle im Umgang mit sogenannten Flurförderzeugen – Stapler oder Elektrohandhubwagen. Das ist rund 1 Prozent aller Berufsunfälle.

Kosten von 25 Millionen und 90'000 Ausfalltage

Sie sagt, dass diese Unfälle die Unfallversicherer jährlich 25 Millionen Franken kosten und zu über 90'000 Ausfalltagen jährlich führen. «Mit durchschnittlich 10'000 Franken pro Fall sind diese Unfälle überdurchschnittlich schwer. Durchschnittlich kommt es jährlich zu zwei Todesfällen.»

* Namen bekannt