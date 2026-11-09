Mann bei Holzarbeiten in Rufi SG schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall in Rufi SG: Ein 39-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag bei Holzarbeiten in einem Waldstück verletzt. Die Rega flog ihn nach der Erstversorgung ins Spital.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, ist es in einem Waldabschnitt in der Nähe der Rüttibergstrasse in Rufi SG zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 39-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Drittpersonen meldeten den Unfall der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie die Meldeerstattenden sowie den schwer verletzten Mann vor.

Von 100-Kilo-Baumstamm verletzt

Der 39-Jährige war zuvor alleine mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen. Aus noch ungeklärten Gründen wurde er dabei von einem rund 100 Kilogramm schweren Baumstamm verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort medizinisch. Anschliessend flog ihn die Rega ins Spital.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.