In Leibstadt im Kanton Aargau ist ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

«Das ist etwas vom Schlimmsten, was passieren kann, und uns tut es unendlich leid»

«Das ist etwas vom Schlimmsten, was passieren kann, und uns tut es unendlich leid»

Darum gehts Ein 16-jähriger Lehrling starb in Leibstadt AG bei Arbeiten mit einem Hubstapler in einer Holzfirma

Laut Leserreporter fiel das Gerät auf den Jugendlichen, Rettungsmassnahmen blieben erfolglos

Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen die Unfallursache, der Betrieb wurde am Mittwoch gestoppt

Tragischer Unfall in Leibstadt AG: Am Mittwochmorgen ist ein 16-jähriger Lehrling bei Arbeiten mit einem Hubstapler in der Holzverarbeitungsfirma Kuratle Jaecker ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Unfall auf Blick-Anfrage.

Laut Angaben eines Leserreporters ist das Gerät auf den Lehrling gefallen. Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen starb er noch vor Ort. Wie es genau zum Unfall kam, wird derzeit abgeklärt.

Familienvater erschüttert: «Es tut uns unglaublich leid»

Blick konnte am Donnerstag mit dem CEO der Kuratle-Gruppe sprechen. Roger Kuratle (37) bestätigt den Tod seines Angestellten auf dem Firmenareal. «Aktuell laufen die Untersuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, um den Unfall zu klären», so der Chef.

«Mein Beileid und meine Anteilnahme geht an die Familie und an die Angehörigen. Das ist etwas vom schlimmsten, was passieren kann und uns tut es unglaublich leid.» Auch als Familienvater ist er tief betroffen von dem Unfall.

Am Mittwoch hat das Familienunternehmen den Betrieb heruntergefahren und gestoppt. Dies, um die Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen. Kuratle Jaecker ist bereits in der dritten Generation tätig.