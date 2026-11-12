Der 16-jährige Jaden S.* ist am Mittwochmorgen ums Leben gekommen. Seine Familie trauert um ihn. Sie kann nicht verstehen, wie es zum Unfall gekommen ist.

Darum gehts Jaden S.* (†16) ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen

Seine Familie macht dem Unternehmen schwere Vorwürfe

Der Teenager wird in der Schweiz beerdigt

Jaden S.* (†16) ist tot. Der Teenager starb am Mittwochmorgen bei einem Arbeitsunfall mit einem Hubstapler in der Holzverarbeitungsfirma Kuratle Jaecker in Leibstadt AG. Jetzt hat die Familie des Verstorbenen Blick ins Kantonsspital Aarau (KSA) eingeladen. Das Gespräch findet, nachdem die Familie von ihrem Liebsten Abschied genommen hat, im Raum der Stille des KSA statt.

Das Wort für die Familie ergreift Tochter Lianna S.* (15), ihr Vater Nirmalan F.* (45) steht ihr während des gesamten Gesprächs bei. Blick hat die Erlaubnis, Jaden S. und die beiden zu zeigen. Die Mutter und eine andere Schwester wollen nicht namentlich genannt oder gezeigt werden.

«Es fühlt sich so an, als würde Jaden schlafen – aber ich weiss, er kommt nicht mehr zurück», sagt Lianna S. einen Tag nach dem tragischen Unfall.

In der Schule erfahren

Lianna S. war am Mittwoch in der Schule, als sie von ihrer Lehrerin über das Geschehene informiert wurde. «Ich habe es nicht geglaubt, ich wollte es nicht glauben», so Lianna S.

Sie und ihre Schwester gingen danach nach Hause, wo sie auf die Eltern warteten. «Sie waren noch am Arbeitsplatz von Jaden», so die 15-Jährige. Kurz darauf besuchten Verwandte die Familie, um sie in ihrer Trauer aufzufangen.

Die Familie kann den toten Jaden S. danach noch am Unfallort besuchen. «Dort haben wir dann Jaden gesehen, also seinen Körper», sagt Lianna S.

«Mega guter Bruder»

Ihren Bruder beschreibt die 15-Jährige als «sehr offen und verständnisvoll». Mit Tränen in den Augen sagt Lianna S.: «Er war ein megaguter Bruder, er hatte viele Kollegen, und alle aus unserem Dorf haben ihn geliebt.»

Laut der Schwester spielte Jaden S. gerne Fussball oder hing mit seinen Kollegen ab. Was er unbedingt später wollte: eigene Kinder.

Besonders geblieben sind Lianna S. die gemeinsamen Momente: «Wir haben immer Brawl Stars und Roblox zusammen gespielt.» Und: «Ich backe gerne, er hat immer alles gegessen. Das hat mich sehr gefreut.» Was ihr auch fehlen wird: «Ich habe ihn jeden Tag gesehen. Er sagte immer ‹Hoi Lianna› oder ‹Ciao Lianna› und ‹Ich liebe dich, Lianna› – und jetzt ist er weg. Das ist so schade!»

Die Familie kann nicht verstehen, wie es in der Firma zum Unfall gekommen ist. Lianna S. sagt: «Jaden war im ersten Lehrjahr und durfte eigentlich keinen Stapler fahren.»

Die Familie, die ursprünglich aus Kanada stammt, plant jetzt, Jaden S. in ihrem Dorf im Kanton Aargau zu beerdigen. Schwester Lianna S. «Er liebte die Schweiz sehr.»

* Name bekannt