Mann nach Arbeitsunfall in Zürich verstorben

Am Mittwochnachmittag kam es auf einer Baustelle im Zürcher Kreis 9 zu einem Arbeitsunfall. Dabei wurde ein Bauarbeiter tödlich verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 14.30 Uhr kam es auf einer Baustelle an der Triemlistrasse zu einem Arbeitsunfall. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fiel ein Betonpfeiler einer sich im Rohbau befindlichen Liegenschaft aus bisher noch unbekannten Gründen um und traf dabei einen Mann. Dieser wurde dabei tödlich verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar und werden durch die zuständige Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit Detektiven der Stadtpolizei Zürich untersucht. Zur Spurensicherung rückten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus. Die genaue Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin abgeklärt.

Neben der Stadtpolizei Zürich standen die Berufsfeuerwehr und ein Rettungsteam von Schutz & Rettung Zürich im Einsatz. Zur Betreuung von Personen, die den Unfall beobachtet hatten, wurde ein Care Team aufgeboten.