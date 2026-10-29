Ein Blick-Leser meldet am Donnerstag einen Polizeieinsatz in Bümpliz. Er sagt, es handle sich um einen Arbeitsunfall auf einer Baustelle.

Angela Rosser Journalistin News

Auf einer Baustelle beim Campus der Hochschule der Künste in Bern Bümpliz kam es zu einem schweren Arbeitsunfall.

Der Blick-Leser, der den Vorfall gemeldet hat, wohnt vis à vis der Baustelle. «Als ich nach Hause gekommen bin und rüber zur Baustelle geschaut habe, habe ich die Einsatzkräfte gesehen», sagt er. Vor Ort seien Polizei und die Feuerwehr. «Die Polizei hat ein weisses Zelt aufgestellt», erzählt der Anwohner.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt einen laufenden Einsatz. In einer Medienmitteilung schreibt die Polizei, dass es am Donnerstagmittag zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen ist.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Bauarbeiter mit Arbeiten an einem Kran beschäftigt. «Aus noch zu klärenden Gründen wurde er dabei tödlich verletzt», so die Polizei. Die formelle Identifikation des Mannes steht noch aus. Es bestehen Hinweise auf dessen Identität, schreibt die Polizei.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Abklärungen zum genauen Unfallhergang und den Umständen aufgenommen.