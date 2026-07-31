Ein Gemeindepolizist aus Binningen BL hat vor einigen Monaten an einer Self-Scanning-Kasse in Uniform Waren geklaut und ist dabei aufgeflogen. Mittlerweile wurde das Arbeitsverhältnis mit dem Angestellten aufgelöst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Polizist aus Binningen stahl in Migros, während er Uniform trug

Er kündigte selbst; Gemeinde verzichtete auf fristlose Entlassung

Umfrage: 25 Prozent der 1500 Befragten nutzten Self-Checkouts zum Diebstahl

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

In Uniform am Self-Checkout gestohlen: Ein Gemeindepolizist aus Binningen BL wurde vor mehreren Monaten dabei erwischt, wie er in einer örtlichen Migrosfiliale etwas mitgehen liess. Daraufhin wurden auch seine Vorgesetzten bei der Gemeinde über den Diebstahl informiert.

Wie Prime News am Donnerstag berichtete, ist der Wert der gestohlenen Ware unbekannt. Nachdem die Gemeinde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde, konfrontierte man den Polizisten mit dem Vorwurf und stellte ihn von seiner Funktion frei – auf eine fristlose Kündigung verzichtete die Gemeinde.

Der Polizist beendete das Arbeitsverhältnis von sich aus

Bei dem Mitarbeiter handelte es sich laut dem Binninger Gemeinderat Marc Schnitzel um einen Mann im mittleren Alter, der seinen Dienst jahrelang loyal erfüllt habe. Letztendlich habe er von sich aus die Kündigung eingereicht und das Arbeitsverhältnis damit beendet. Unterdessen wurde bereits ein neuer Polizist eingestellt.

Der Gemeindepräsident geht nicht davon aus, dass es durch den Vorfall zu einem anhaltenden Reputationsschaden der Ordnungshüter komme. Diese seien nahe am Puls der Bevölkerung und würden insgesamt sehr geschätzt werden.

Self-Checkouts lächeln Diebe an

Der ehemalige Polizist ist bei weitem nicht der Einzige, der beim Scannen nicht ganz ehrlich war. Wie die Ladendetektivin Hanna B* von DG Protection anfangs Jahr gegenüber Blick sagte, stelle auch sie eine klare Zunahme von Diebstählen an Self-Scanning-Kassen fest. Etwa zehn Personen pro Tag würde sie in Lebensmittelgeschäften dabei ertappen, wie sie unbezahlte Waren an den Kassen vorbeischmuggeln möchten. Besonders häufig seien dabei Früchte und Backwaren unter dem Diebesgut.

Eine Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland aus dem vergangenen Jahr zeigt ebenfalls, dass viele Diebe Self-Checkouts nutzen. Unter den Teilnehmern gab ein Viertel an, schon einmal etwas absichtlich nicht gescannt zu haben. Insgesamt nahmen 1500 Schweizerinnen und Schweizer im Alter zwischen 18 und 74 Jahren an der anonymen Umfrage teil.

Zu etwas weniger dramatischen Ergebnissen kam eine nicht repräsentative Blick-Umfrage anfangs Jahr. Unter den über 18'000 Personen, die sich äusserten, gaben 5 Prozent regelmässige Diebstähle am Self-Checkout zu. 22 Prozent gaben an, schon einmal etwas unabsichtlich vergessen zu haben.

*Name geändert