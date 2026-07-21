Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- In Schinznach Bad AG wurde ein Kupferdach von Dieben gestohlen
- Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag und Montag, Täter unbekannt
- Schaden ist beträchtlich, Ermittlungen durch die Aargauer Polizei laufen
Janine EnderliRedaktorin News
Rätsel in Schinznach Bad AG: Bei einem abgelegenen, über einen Waldweg erreichbaren Betriebsgebäude des Nationalstrassenunterhalts fehlt plötzlich das Kupferdach.
Angestellte bemerkten am Montagmorgen, dass weite Teile der Dachabdeckung fehlten, und verständigten anschliessend die Aargauer Kantonspolizei.
Rasch war klar, dass Diebe die grossflächigen Kupferbleche der einen Dachhälfte abgetrennt und abtransportiert hatten. Die unbekannte Täterschaft muss irgendwann seit vergangenem Donnerstag am Werk gewesen sein. Wie sie auf das Dach gelangt war und wie genau sie die Bleche entfernt hatte, ist derzeit unklar. Fest steht indes, dass der Schaden beträchtlich ist. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.