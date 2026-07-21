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Rätsel um Diebstahl
In Schinznach Bad AG fehlt plötzlich ein Kupferdach

Bei einem abgelegenen Betriebsgebäude ausserhalb von Schinznach Bad entwendeten unbekannte Diebe in den vergangenen Tagen grossflächige Teile der Dachabdeckung aus Kupfer. Der Schaden ist beträchtlich.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Die Polizei hat in Schinznach Bad ihre Ermittlungen aufgenommen.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Schinznach Bad AG wurde ein Kupferdach von Dieben gestohlen
  • Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag und Montag, Täter unbekannt
  • Schaden ist beträchtlich, Ermittlungen durch die Aargauer Polizei laufen
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Janine EnderliRedaktorin News

Rätsel in Schinznach Bad AG: Bei einem abgelegenen, über einen Waldweg erreichbaren Betriebsgebäude des Nationalstrassenunterhalts fehlt plötzlich das Kupferdach. 

Angestellte bemerkten am Montagmorgen, dass weite Teile der Dachabdeckung fehlten, und verständigten anschliessend die Aargauer Kantonspolizei.

Rasch war klar, dass Diebe die grossflächigen Kupferbleche der einen Dachhälfte abgetrennt und abtransportiert hatten. Die unbekannte Täterschaft muss irgendwann seit vergangenem Donnerstag am Werk gewesen sein. Wie sie auf das Dach gelangt war und wie genau sie die Bleche entfernt hatte, ist derzeit unklar. Fest steht indes, dass der Schaden beträchtlich ist. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

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