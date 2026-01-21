Moretti: «Ich trage keine Schuld, es ist nicht meine Verantwortung»

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Jacques Moretti weist nach dem Brand in seiner Bar Le Constellation jede Schuld von sich. «Ich trage keine Schuld, es ist nicht meine Verantwortung. Ich habe alles Notwendige in Bezug auf die Sicherheit getan», sagte er nach fast zehn Stunden Verhör, wie der «Corriere della Sera» unter Berufung auf Informationen von Opferanwälten berichtet. Versäumnisse sieht er bei anderen: «Ich hätte mir das nicht vorstellen können … alle durchgeführten Kontrollen verliefen einwandfrei», erklärte Moretti mit Blick auf die Gemeinde.

Riskante Showeinlagen ordnet er seinen Angestellten zu: «Das haben die Angestellten gemacht, es war nicht meine Initiative, aber ich habe es auch nie verboten.» Auch blockierte oder verschlossene Türen führt er auf Dritte zurück. Für Kritik sorgt zudem seine Aussage: «Auch wir sind Opfer dessen, was passiert ist», relativierte jedoch, man sei «nicht Opfer auf demselben Niveau wie die Toten und Verwundeten».

Parallel prüfen die Richter die finanzielle Lage der Morettis: Auf dem UBS-Konto lagen am 31. Dezember lediglich 493 Franken, zugleich lasten Hypotheken von über 1,34 Millionen Franken auf dem Haus. Morettis Frau Jessica beantragte eine Freilassung gegen Kaution von 200'000 Franken. Wie die italienische Zeitung schreibt, soll der Betrag bereits hinterlegt worden sein. Eine Entscheidung könnte noch heute fallen.

Über die finanzielle Situation der Morettis wurden in den letzten drei Wochen immer mehr Details bekannt. Meine Kollegen Dorothea Vollenweider und Beat Michel haben sich das zwielichtige Imperium aus Immobilien und Restaurants in diesem Artikel genauer angeschaut.