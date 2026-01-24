Darum gehts
- Emmanuel Macron ging am WEF 2026 in Davos gleich doppelt viral
- Seine Sonnenbrille und das «For Sure» sorgten für Belustigung
- Euroskeptischer Politiker verglich Macron mit Komiker François Damiens
Emmanuel Macron (47) hatte gehofft, am WEF in Davos die Öffentlichkeit mit politisch starken Aussagen zu erreichen. Stattdessen ging er gleich doppelt mit Kuriositäten viral.
Da wäre die Piloten-Sonnenbrille, die der französische Präsident beim Weltwirtschaftsforum trug, um eine geplatzte Ader im Auge zu verbergen. Der Look begeisterte die Internetnutzer sofort. In den sozialen Medien wurde Macron wahlweise mit berühmten Hollywood-Charakteren wie dem von Tom Cruise verkörperten Pete «Maverick» Mitchell aus «Top Gun» oder Arnold Schwarzeneggers Terminator verglichen.
Erinnerungen an alte TV-Sendung werden wach
Damit nicht genug: Die französische Aussprache von «For Sure» brachte viele englischsprachige Nutzer in den sozialen Medien zum Schmunzeln. «Macrons ‹For Sure»› mit seiner Betonung geht mir seit gestern nicht mehr aus dem Kopf, ich halte es nicht mehr aus», schreibt etwa ein Nutzer. «Ich weiss, wer auf Duolingo Englisch gelernt hat», kommentiert eine Nutzerin. Duolingo ist eine Sprachlernapp. «Die Sonnenbrille hat ihn glauben lassen, er könnte gut Englisch», spottet ein weiterer Kommentarschreiber.
Viele Franzosen fühlten sich unterdessen an einen berühmten Streich des belgischen Komikers François Damiens (53) erinnert. Darin wird der verkleidete Damiens gefragt, ob er Englisch spreche. «For sure», antwortet er mehrmals im gleichen Duktus wie Macron am WEF.
Meme des Jahres?
Ein X-Post des Vorsitzenden der euroskeptischen Splitterpartei Les Patriotes, Florian Philippot (44), der die beiden Szenen gegenüberstellte, sammelte Tausende Likes. «Unser intergalaktischer Tollpatsch hat uns alle mit seinem ‹for sure› an François Damiens erinnert!», schrieb Philippot dazu.
Die politischen Botschaften von Macrons WEF-Auftritt dürften im Netz schnell verhallt sein. Laut Internetnutzern ist der französische Präsident aber schon jetzt dazu bestimmt, das Meme des Jahres 2026 zu werden.
