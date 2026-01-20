«Das ist völlig verrückt»: Macron über Zölle

Nun geht es in die Diskussion. Blackrock-CEO Larry Fink sagt lachend: «Ich will eigentlich am liebsten von Ihnen wissen, wie Ihre letzten Tage waren?» – in Anspielung an die Äusserungen Trumps über Macron der letzten Stunden. Schliesslich entscheiden sich die beiden jedoch, auf wirtschaftliche Fragen einzugehen.

Macron erklärt nochmals seine Vision für die Wirtschaft Europas. Ein Punkt davon: Das Abbauen der Zölle zwischen den USA und Europa. «Zölle zwischen Verbündeten machen keinen Sinn. Da zerteilt man sich unnötig.» Dann geht Macron auf mögliche Vergeltungsmassnahmen gegen die USA ein. «Wir wurden in eine Situation gebracht, wo wir das möglicherweise einsetzen müssen. Das ist wirklich völlig verrückt.»