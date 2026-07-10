Einer der drei Staatsanwälte, die die Tragödie von Crans-Montana untersuchen, tritt zurück. Sie wird die Walliser Staatsanwaltschaft bis zum Jahresende verlassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einer von drei Walliser Staatsanwälten tritt nach Bar-Brand in Crans-Montana zurück

Bei der Tragödie in der Silvesternacht starben 41 Menschen, 115 verletzt

Über 25'000 Unterschriften gegen Wiedereröffnung der Moretti-Restaurants gesammelt

Angela Rosser Journalistin News

Bei den Untersuchungen des Brandes in der Bar Le Constellation in Crans-Montana in der Nacht auf den 1. Januar 2026 waren drei Staatsanwälte der Walliser Staatsanwaltschaft involviert.

Wie «RTS» berichtet, hat nun einer von ihnen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Sie wird die Walliser Staatsanwaltschaft bis Jahresende verlassen. Es heisst, dass er eine neue Herausforderung annehmen werde. Die Ermittlungen sollen dann von den zwei verbleibenden Staatsanwälten weitergeführt werden.

Opferfamilien informiert

In einem sechszeiligen Schreiben wurden die Anwältinnen und Anwälte der Opferfamilien und der Angeklagten über den Rücktritt informiert. Ob die Position neu besetzt wird oder ob der Rücktritt mit den laufenden Ermittlungen zusammenhängt, beantwortete Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud auf Anfrage von «RTS» nicht.

Die vom Medienunternehmen kontaktierten Anwältinnen und Anwälte zeigten sich überrascht. Man hoffe aber, dass die Ermittlungen zügig fortgesetzt würden.

Viele Opfer und offene Fragen

Bei der Tragödie in der Silvesternacht kamen insgesamt 41 Menschen ums Leben, darunter zahlreiche Jugendliche. Weiter wurden 115 Personen verletzt. Viele von ihnen schwer. Sie kämpfen darum, wieder ein normales Leben zu leben. Ihre Familien kämpfen für Gerechtigkeit und fordern Antworten.

Morettis planen Wiedereröffnung

Besonders im Fokus der Ermittlungen steht das Inhaberpaar, Jessica und Jacques Moretti. Anfang Juli wurde bekannt, dass die beiden die Wiedereröffnung ihrer Restaurants planen.

Mehr als 25'000 Menschen haben bereits eine Petition unterschrieben, dass die Lokale geschlossen bleiben sollten.