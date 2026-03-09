Féraud im Visier der Behörden

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud (55), steht seit dem 5. März unter formeller Untersuchung – wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung, Brandstiftung und Pflichtverletzung. Das berichtet «Le Nouvelliste».

Wird er als Gemeindepräsident in den Ausstand treten? Haben die Ermittlungen Auswirkungen auf sein politisches Amt? Auf Anfrage von Blick will sich Féraud nicht äussern und verweist auf seine Anwältin.

Die Behörden ermitteln nicht erst jetzt und nicht nur gegen den Gemeindepräsidenten, sondern bereits gegen die ehemaligen und aktuellen Sicherheitschefs der Gemeinde sowie die Clubbesitzer Jacques und Jessica Moretti.

Die Vorwürfe gegen die Behörden wiegen schwer. «Es gibt hinreichende Gründe für die Annahme, dass die Gemeinde ihrer Pflicht zur Durchsetzung der Vorschriften nicht nachgekommen ist, um das Leben der Besucher der Bar Le Constellation zu schützen», heisst es in den Ermittlungsdokumenten.

Neben Féraud stehen auch fünf weitere Personen im Fokus der Ermittlungen, darunter Kévin Barras, ehemaliger Sicherheitsverantwortlicher und derzeit Abgeordneter im Kantonsrat.

