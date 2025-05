Eine Übersicht Die wichtigsten Karten, Grafiken und Bilder zu Blatten VS

Nach dem Felssturz in Blatten VS im Lötschental herrscht Ungewissheit, wie es in der Region weitergeht. Die Lage ist weiterhin kritisch. Blick hat die wichtigsten Karten und Grafiken für dich zusammengefasst. Eine Übersicht.

Publiziert: 14:03 Uhr | Aktualisiert: vor 47 Minuten