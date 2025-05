Das Lötschental erlebte am Mittwoch eine Naturkatastrophe. Der Berg ist gekommen. Der grösste Teil von Blatten VS wurden verschüttet. Die Zukunft des Dorfes: ungewiss. Blick-Reporter Martin Meul erlebte die dramatischen Stunden hautnah mit. Ein Erfahrungsbericht.

1/2 Blatten VS wurde am Mittwoch verschüttet Foto: keystone-sda.ch

Martin Meul Reporter News

Kurz vor halb vier Uhr am Mittwochnachmittag ruft ein Angestellter des Restaurants Sporting in Wiler VS: «Der Berg ist gekommen!» Zuerst reagiert niemand. Dann springen plötzlich alle auf, rennen zur Tür.

«Eine riesige Staubwolke!», ruft der junge Mann weiter. «Man sieht gar nichts mehr. Der Berg ist runtergekommen – der Gletscher auch!» Das, was vor gut anderthalb Wochen mit der Evakuierung des Dorfs Blatten VS begonnen hat, scheint nun eingetreten zu sein. Der Berg ist gekommen. Was dann passiert, habe auch ich in knapp zwei Jahrzehnten als Reporter im Wallis noch nicht erlebt.