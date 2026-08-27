Ein Streit um einen 500-Meter-Kiesweg führte in Walkringen BE zu Polizeieinsätzen und Morddrohungen. Die Grundbuch-Eintragung von Wegrechten ist entscheidend, um Konflikte zwischen Nachbarn zu vermeiden. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

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Martin Meul Reporter News

Es ist ein zuverlässiger Grund für die übelsten Nachbarschaftsstreitereien: das Wegrecht! Immer wieder kracht es in der Schweiz, weil sich Menschen nicht einig sind, wer welchen Boden wie mitbenutzen darf. Im Februar berichtete Blick über einen Fall in Walkringen BE.

Dort reden Thomas Zimmermann (40) und sein Nachbar Andreas Künzler (68) nicht mehr miteinander. Grund ist ein Kiesweg, der auf Zimmermanns Grundstück liegt. Künzler hat diesen auf einer Länge von rund 500 Metern ausgebaut – ohne das Einverständnis des Landbesitzers. Auch hier ist das Wegrecht Auslöser des Streits, bei dem es sogar zu Durchsuchungen seitens der Polizei kam.

Die Beschäftigung mit dem Wegrecht ist für Grundstückseigentümerinnen und Grundeigentümer deshalb besonders wichtig, wenn es mit den Nachbarn klappen soll. Das sind die zentralen Punkte zum Thema Wegrecht: