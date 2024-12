Christian Bischoff Head of Blick.ch

Was erfolgreich ist, liegt manchmal im Auge des Betrachters. Wir Journalisten haben im digitalen Zeitalter zumindest eine Dimension von Erfolg tagtäglich in Form einer Rangliste vor Augen. Weil wir auf der Redaktion jederzeit auf unseren Monitoren sehen, wie ihr, liebe Userinnen und User, auf unsere Arbeit reagiert, wollen wir das hier in einer Jahres-Bestenliste festhalten: unsere Blick+-Bestseller-Liste, sozusagen.

Wir haben hier für jeden Monat die Artikel rausgesucht, die euch zu einer sogenannten Conversion verleitet haben.

Eine Conversion tönt schon fast religiös, es bedeutet allerdings nichts anderes, als dass jemand wegen dieses bestimmten Artikels sich entschlossen hat, ein Blick+-Abo, also ein digitales Abonnement des Blicks abzuschliessen. Im Folgenden also die Blick-Geschichten, die jeden Monat am meisten dazu beigetragen haben, dass wir auch dieses Jahr Tausende neue zahlende Blick-Abonnenten begrüssen durften. Danke für eure Treue!

Januar

Das Undenkbare ist nicht mehr undenkbar: In Europa führen nicht mehr nur Apokalyptiker oder Militärwissenschaftler Diskussionen über nukleare Kriegsführung. Wenn Putin unverhohlen mit der Atombomben-Keule droht, wollen Blick+-Leser mehr über die Kriegsszenarien wissen, die unser Ausland-Redaktor Guido Felder zusammen mit Nuklearkrieg-Forscher Fabian Hoffman erörterte: «Wir sind dem Krieg viel näher, als die meisten glauben.»

Wenn Reiche in Justizfälle verwickelt sind, wollen Blick+-Leser alles wissen. Umso mehr, wenn es, wie in diesem Fall, der berühmte Hotelier und Financier Urs E. Schwarzenbach war, der sich mit einer ehemaligen Angestellten vor Gericht um eine – nach seinen Massstäben – doch eher kleine Geldsumme stritt. Peter Hossli, der Leiter der Ringier Journalistenschule, hat den Krimi aufgeschrieben: der Milliardär und seine Vorzeigekommunistin.

Der Financier Urs E. Schwarzenbach in einem Raum seines Hotels The Dolder Grand in Zürich. Foto: © PASCAL MORA

Männer, geht früher zum Arzt, wenns zwischen den Beinen zwickt und brennt! Ein Urologe erklärte im Artikel unseres Service-Teams, warum das so wichtig ist: die häufigsten Penisprobleme – und was du tun musst.

In den ersten Tagen des neuen Jahrs pendeln viele in der Schweiz emotional zwischen Bangen und Glücksgefühlen. Zumindest die Skifans unter unseren Lesern. Schon Tage vor den Ski-Weltcuprennen am Adelbodner Chuenisbärgli baut sich das Drama auf: zu wenig Schnee? Föhn macht dem weissen Band auf grünen Wiesen den Garaus? Plötzlich zu viel Neuschnee? Muss die Armee helfen? Die Blick-Skisport-Experten begleitet dieses Highlight so überzeugend, dass die Adelboden-Bilanz in unserer Reihe «Ski-Check» am Montag danach jeweils zum Blick+-Kassenschlager wurde: Flachland-Wunder, Beziehungskrise und TV-Abschied.

Februar

Bleiben wir beim Sport: Die talentierte Nachwuchs-Reiterin Anna Siegmann dachte, sie hätte das grosse Los gezogen, als der reiche Pferdestall-Besitzer Paul Bücheler sie zu unterstützen begann. Wie der Traum von einer Profi-Karriere innerhalb eines Jahres zum absoluten Albtraum wurde für die damals 19-jährige Sportlerin und wie sie sich daraus befreite, beschrieb Sport-Reporter Nicola Abt einfühlsam in seiner Geschichte: Reit-Talent (19) ging wegen Schweizer Stallbesitzer durch die Hölle.

Den absoluten Knaller des Investigativ-Journalismus in der Schweiz lieferten im Februar aber unsere Kollegen von «Izzy». Die Truppe um Cedric Schild überraschte mit ihrem Dok-Film «Die Enkeltrickbetrüger», in der sie durchaus unterhalsam Jagd auf fiese Gangsterbanden machten, die mit Schockanrufen oder anderen Telefon-Tricks ältere Menschen in der Schweiz abzocken. Kein anderer Blick+-Inhalt sorgte 2024 für mehr neue Abos!

Er hat über ein Jahr lang zum Enkeltrick-Betrug recherchiert: «Izzy»-Reporter Cedric Schild im Film mit einer Betroffenen. Foto: Izzy

Im Februar jährte sich der Beginn des Ukraine-Kriegs zum zweiten Mal – ein unheimliches Jubiläum, da niemand voraussagen kann, wie und wann der Konflikt enden könnte. Die britische Zeitung «Financial Times» erhielt Einblick in geheime, russische Dokumente mit Einzelheiten zu Putins Doktrin über den Einsatz von Atomwaffen. Unsere Ausland-Redaktorin Chiara Schlenz nahm das zum Anlass, um mit Experten über diese Dokumente und die nukleare Gefahrenlage im Ukraine-Krieg zu sprechen: Es braucht wenig, bis Putin den Atom-Knopf drückt.

März

Steuernhölle! Spätestens im März beginnt für alle Schweizerinnen und Schweizer der mühsame Prozess der finanziellen Vergangenheitsbewältigung, kurz gesagt: Die Steuererklärung muss ausgefüllt werden. Da sammeln wir auf der eine Seite die Belege für längst ausgegebene Lohnsummen und andere Einkünfte, um dann auf der anderen Seite verzweifelt mittels Abzügen nach einen Ausweg aus der Misere zu suchen. Blick-Wirtschaftsredaktor Martin Schmidt hat unseren digitalen Abonnenten dabei unter die Arme gegriffen, indem er ein paar wirkungsvolle Tipps aufzählte: Diese Fehler bei der Steuererklärung kosten dich Tausende Franken.

Der Skizirkus absolvierte schon seine letzten paar Rennen, als Marco Odermatt im März in Aspen zwei Fehler unterliefen. Im Skicheck zum Rennwochenende in Kvitfjell und in Aspen analysierte Bernhard Russi die Odermatt'schen Ausrutscher knapp und klar. Und erklärte, warum der Superstar in den USA trotzdem seine Riesenslalom-Siege Nummer 10 und Nummer 11 der Saison einfuhr: Österreicher drohen mit Boykott, was Russi über Odermatts Fehler sagt.

Maro Odermatt (r.) und sein Kumpel Loïc Meillard im März 2024 in Aspen (USA). Foto: Getty Images

Immer wenn ein «Wundermittel» aus der Pharmabranche Schlagzeilen macht, schaut unser Service-Team für Blick+ ganz genau hin. Ab diesem Monat übernahmen die Krankenkassen in der Schweiz erstmals die Kosten für die Abnehmspritze Wegovy. Das heisst aber eben nicht, dass das Fett-weg-Medikament nun für jedermann erhältlich ist: Abnehmspritze ist nur unter 5 Bedingungen gratis.

April

Fast so wichtig wie der eigene Lohn ist der Lohn der anderen. Eine Binsenwahrheit, die wohl hinter dem Erfolg unseres Artikels über das grosse Schweizer Lohnbuch steht. Dass in der Schweiz niemand so richtig über sein Gehalt sprechen will, hilft ebenfalls mit, das Interesse an den Lohnstatistiken in den verschiedenen Berufen zu steigern. Mit vielen Grafiken gibt die unsere Wirtschaftsredaktion eine Übersicht: Mit so viel Lohn kannst du in deinem Beruf zufrieden sein.

Abnehmen ist im Frühling immer ein Thema. Nachdem das Service-Team schon im März mit einem Artikel über eine Fett-weg-Spritze abräumte, wiederholte sie einen Monat später den Erfolg: Diese Lebensmittel wirken wie natürliche Abnehmspritzen. Im Artikel geht es allerdings nicht um neue Pharmaka, sondern ums Abnehmen mittels Essen. Auch das funktioniert offenbar, wenn man es richtig anpackt.

Diese Darstellung zeigt, wie der Blutzuckerwert nach dem Frühstück, Mittag- und Abendessen nach oben schiesst. Foto: Getty Images

Keine Bestenliste ohne Sport-Geschichte: Diesmal räumte der FC Basel ab. Wenigstens bei der Anzahl neuer Abos dank des Artikels: Zwei Spieler sind weg – FCB-Streichliste bleibt aber riesig. Nicht alle 14 Spieler, die unsere Sportredaktion damals auf die Streichliste setzte, hat der Klub dann auch wirklich verkauft.

Mai

Ein König dankte ab. Zwar nicht sofort, aber als unser Reporter Nicola Abt Kilian Wenger im Mai zum grossen Interview traf, war zumindest schon klar, dass der Schwinger nicht mehr ewig ins Sägemehl wollte. Der Schwingerkönig von 2010 erzählte über seine Kindheit, seine Zukunftpläne nach der Sportlerkarriere und hielt auch nicht mit Kritik an gewissen Auswüchsen seines Sports zurück. Im August beendete Wenger dann seine Karriere auch offiziell: König Wenger spricht über die Trennung seiner Eltern.

Mehdi brachte wohl auch diesen Sommer wieder Tausende seiner Landsleute illegal nach Europa. Blick-Reporter Samuel Schumacher traf den erfolgreichen Schlepper an einem geheimen Ort in Tunesien und erhielt schockierende Einblicke ins Geschäft mit den verzweifelten Migranten. Seine Reportage: «So bringe ich Tausende Flüchtlinge nach Europa.»

Schlepper Mehdi (37) im Gespräch mit Blick-Reporter Samuel Schumacher in Tunesien. Foto: Samuel Schumacher

Elektroautos bringen Technikfans zum Träumen. Auch wenn die Technik im Moment vielleicht noch ihre Tücken und ihre Nachteile hat, interessieren sich viele unserer User für die Zukunftsvisionen der Branche, die unser Ressort Mobil in ihren Artikeln immer wieder mit viel Hintergrundwissen aufzeigt. Wie zum Beispiel im Artike: Diese Auto-Superakkus könnten bald in Serie gehen.

Juni

«Wenn es einen grossen Ausbruch gibt, seid auch ihr in der Schweiz nicht sicher», sagte ein älterer Herr in Pozzuoli zu Blick-Reporterin Helena Graf. Das Städtchen bei Neapel liegt in den Phlegräischen Feldern, unter denen ein Supervulkan brodelt und mit Erdbeben dafür sorgt, dass sich niemand in der Gegend so richtig wohlfühlt. Da hilft nur Fatalismus. Denn von den Behörden wäre im Notfall nichts zu erwarten, sagen die Süditaliener: «Die grösste Katastrophe ist unser Katastrophenschutz.»

Für einmal ein Blick+-Topseller, der aus der Redaktion des «Beobachters» stammt: In der Serie «Die Abrechnung» legen die Kolleginnen die Finanzen ganz unterschiedlicher Menschen in der Schweiz offen. Vom Top-Manager über den Handwerker bis zur Sozialhilfe-Empfängerin. Im Juni wars ein Migros-Verkäufer, der Einblick in sein Budget gab: «4180 Franken, das reicht kaum bis gar nicht mehr.»

Ein Eglifilet im Bierteig und Aussicht auf den See: Ein attraktives Angebot, mit dem viele Fischbeizen in der Schweiz Ausflügler anlocken. Auch wenn der Fisch in vielen Fällen einen viel weiteren Anfahrtsweg hatte, als die Sonntagstouristen in der Beiz. Weil er zum Beispiel aus Zuchten in Polen stammt. Der Blick deckte missverständliche Herkunftsangaben und falsche Versprechungen in Schweizer Restaurants auf: Der Bschiss mit Schweizer Fisch.

Juli

Nirgends werden Schwingfans so gut informiert wie beim Blick. Das zeigte sich im Sommer eindrücklich jeweils, wenn unsere Sportredaktion extra für Blick+-Abonnenten Insiderinformationen aus der Szene der bösen Kurzhosenträger zusammensammelt. Zum Beispiel im Juli: Der grosse Schwing-Check – Pirmin Reichmuth ärgert sich über Nick Alpiger.

Jeder Mensch trauert auf seine Weise. Niemand weiss das besser als die Blick-Reporter. Während sich die einen in ihre eigene Welt zurückziehen, gibt es andere, die nach einem Schicksalsschlag Trost erfahren, wenn sie ihre Geschichte erzählen. «Wir wollen unseren Sohn ehren» – so erklärten die Eltern von Elijah (†2) unserer Reporterin Qendresa Llugiqi ihre Offenheit in den dunkelsten Stunden. Im Juni war der Bub bei einem Unfall auf dem Zebrastreifen tödlich verunglückt. Llugiqis Geschichte über den Umgang mit Trauer und die Erinnerungen an ein wunderschönes, aber viel zu kurzes Leben, liest du im Artikel: «Lieber Gott, warum unser Elijah?»

Der kleine Elijah Fabian Löffel (†2) aus Steinmaur ZH ist Mitte Juni durch einen schweren Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen worden. Foto: zVg

Ein schwieriger Übergang in diesem Text – und dennoch gehört er eben zum Leben: Ein Thema, das unsere Blick+-Abonnenten immer interessiert, ist Sex. Nicht die plakativen Aspekte der Geschichte, sondern die Dimension, die fast immer mitschwingt, wenn wir über Sex schreiben: Beziehung. Denn unrealistische Vorstellungen von Sex können in Langzeitbeziehungen zu Problemen führen, erklärte die deutsche Psychologin und Paartherapeutin Daniela Dvoretska im Sommer. Sie gibt Tipps, wie du dich davon löst: Vier Fehlschlüsse, die das Sexleben beeinträchtigen.

August

Es sind oft die einfachen Fragen, die am meisten interessieren. Zum Beispiel diese Frage: Wie viel Einkommen brauche ich für ein Einfamilienhaus? Unsere Kollegen von der «Handelszeitung» erklären in ihrem Artikel, warum rekordtiefe Zinsen nicht unbedingt gut sind für den Erwerb eines Eigenheims und wie der Hüslitraum vielleicht eben doch noch Realität werden kann. Der Blick ist eben – das zeigen die neu gelösten digitalen Abos bei diesem Artikel deutlich – schon fast das Fachorgan für Menschen, die von den eigenen vier Wänden träumen.

Sein Verteidiger zeichnete Lukas D. als warmherzigen, selbstlosen Ehemann, die Staatsanwaltschaft glaubte hingegen, dass der gläubige Rettungssanitäter aus Bern seine Frau Luiza in Kehrsatz BE brutal ermordet hat – betäubt und erdrosselt. Eine schwierige Aufgabe für das Gericht. Gerichtsreporterin Helena Graf hat in ihrer Prozessanalyse die Schwierigkeiten eines Indizienprozesses für Blick+-Abonnenten minutiös analysiert: Der denkwürdige Auftritt von Lukas D. (36) lässt tief blicken. Wenige Tage später fällte das Gericht dann übrigens ein klares Urteil.

Angeklagter Lukas D: Mörder oder Opfer eines Justizirrtums? Foto: zVg

Spätestens im August waren dieses Jahr auf der Redaktion dann Ideen gefragt, wie der Blick seinen Abonnenten den US-Wahlkampf am besten näherbringt. Neben der Berichterstattung zu den täglichen Verrücktheiten, die dieser Polit-Zirkus jeweils mit sich bringt, fragte das Ausland-Ressort bei verschiedenen Experten nach, in welche Schweizer Parteien denn die Kandidaten aus Übersee passen würden. Mit einem interessanten Resultat: Wenn Harris, Trump & Co. in der Schweiz kandidieren würden.

September

Wir bleiben gleich bei den Schweiz-Vergleichen: Der Aufstieg der AfD in unserem Nachbarland zu einem bestimmenden Faktor der Politik interessiert unsere Leserinnen und Leser stark. Naheliegend deshalb ein Detail, das unser Ausland-Experte Samuel Schumacher genauer untersucht hat: Was steht eigentlich im Programm der Partei, die gemäss deutschem Verfassungsschutz, «in Teilen als rechtsextrem» einzustufen ist? Schumacher kam zu einem überraschenden Schluss: Vieles, was Höcke & Co. in Deutschland wollen, wird in der Schweiz längst gelebt.

Dass im Schweizer Sport auch auf dem Land hochprofessionelle Arbeit geleistet wird, wissen wir. Trotzdem: Was die Emmentaler im Eishockey mit dem neuen Campus der SCL Tigers hingekriegt haben, verdient das Prädikat Weltklasse, wie unser Hockey-Experte Dino Kessler schrieb. Eine Reportage aus dem Trainingszentrum der Superlative in Gotthelfs Landen: Der neue Campus der SCL Tigers ist ein Weltwunder.

Der Visionär und sein Werk: Peter Jakob hat den Campus möglich gemacht. Gekostet hat das Projekt neben der Ilfishalle 22 Millionen. Foto: Sven Thomann

In den Herbstmonaten erfahren wir von unserem Wirtschafts-Ressort jeweils, wie teuer das kommende Jahr wird. Zumindest wenn es um Themen wie Krankenkassen-Prämien oder den Strompreis geht. Um den endlosen Buchstabenwüsten der Behörden-Medienstellen etwas entgegenzustellen, hat unser Visual-Team den Strompreis für das Jahr 2025 in Karten und Tabellen einfach verständlich dargestellt. Interaktive Stromkarte: Hier erfährst du den Strompreis in deiner Gemeinde.

Oktober

Wie ist so etwas möglich? Vlata Gashi (20), eine junge Frau, die unter starkem Übergewicht leidet, musste nach einer Magenverkleinerung 113 Mal operiert werden. Neun Monate lang musste sie im Spital bleiben, zeitweise wurde sie alle zwei Tage wieder in den Operationssaal gebracht. Währen die Chirurgen sich an ihre Arbeit machten, hörte Gashi jeweils die Hits von Popstar Rihanna. «Lift Me Up!» ist denn auch ihr «Kraftlied» geworden, wie unsere Kollegin Birthe Homann für den «Beobachter» aufzeichnete: «Ich fühlte mich wie ein Stück Fleisch.»

Im Oktober tat unser Digital-Redaktor Tobias Bolzern etwas für seine Gesundheit: Er verreiste für 10 Tage in die Ferien – und vergass sein Smartphone bewusst zu Hause. Mit dem Entzug wollte er einen sinnvolleren Umgang mit all seinen Gadgets finden. Das Experiment ging tiefer, als er erwartet hatte: 10 Tage ohne Smartphone – ein Selbstexperiment mit Folgen.

Digitalredaktor mal analog: Tobias Bolzern hat seine Ferien ohne Smartphone verbracht. Foto: Tobias Bolzern

Eine Absurdität der Wirtschaftswelt entdeckte «Handelszeitung»-Redaktor Stefan Barmettler bei den ehemaligen Angestellten der Swissair. Wir erinnern uns: unsere stolze ehemalige nationale Fluglinie, die 2001 Pleite ging und 2002 liquidiert werden musste. Die Swissair-Rentner sollten durch das Grounding nicht zu Schaden kommen, entschieden die Gerichte damals. So kommt es, dass die rüstigen Fluglinien jetzt im Geld schwimmen. Zum Teil werden pro Jahr 21 Monatsrenten ausgezahlt, gewisse Pensionäre kriegen heute sogar mehr Geld, als sie in ihrer aktiven Zeit bei der Swissair verdienten: Ex-Swissair-Angestellte sind die glücklichsten Rentner der Schweiz.

November

Der November war der Monat der US-Wahlen. Trump folgt im Januar auf Biden. Klar, dass unsere Ausland-Redaktion den designierten US-Präsidenten nicht nur daran misst, was er tut, sondern auch daran, ob er seine Versprechen hält – und zwar vom ersten Tag an nach seiner Wahl. Eigentlich das Normalste der Welt. Trump liess diesbezüglich nicht lange auf sich warten: Und schon bricht Trump sein erstes Wahlversprechen, schrieben wir 24 Stunden nach seinem Sieg. Polemisch? Vielleicht.

Sie waren das erste Ehepaar im Nationalrat. Dann wanderten die Landwirte Ruedi und Stephanie Baumann nach Frankreich aus und kauften ein grosses Landgut. Sohn Simon erbt nun ihr Lebenswerk. Ein administrativer Vorgang eigentlich, der doch in Realität immer mit so vielen Emotionen verbunden ist. Helene Aecherli hat mit den drei Baumanns über die zuweilen schwierigen, zuweilen erleichternden Fragen der Weitergabe von Besitz in der Familie für den Beobachter ein Interview geführt: Ehepaar Baumann bricht ein Tabu – eine Debatte ums Erben.

Simon Baumann (nicht im Bild) drehte mit den Eltern Stephanie und Ruedi Baumann einen Dokumentarfilm übers Erben. Foto: Balzli & Fahrer GmbH

Der Aufwärtstrend beim FC Basel war in der zweiten Jahreshälfte augenfällig. Vor Weihnachten scheint es, dass der FCB tatsächlich dieses Jahr wieder um Titel mitspielen kann. Grund genug für unsere Sport-Redaktion, dem Chef David Degen auf den Zahn zu fühlen. Wie lief die Rückholaktion für Xherdan Shaqiri hinter den Kulissen eigentlich ab? Hat der Präsident wirklich nie an Coach Fabio Celestini gezweifelt? Geht Degens Plan für den FCB im Moment perfekt auf? Du liest die Antworten im grossen Interview: «Es gab ein streng geheimes Treffen.»

Dezember

Es war ein Donnerschlag, der niemand so richtig hörte: In zwei Urteilen hatte das Bundesgericht im Sommer beim Streit um die Abrechnung von Dringlichkeits- und Notfallpauschalen im Sinne der Krankenkassen entschieden. Dass die finanziellen Auswirkungen nicht nur Permanencen und Walk-in-Kliniken, sondern am Ende auch eine riesige Anzahl von Hausärzten treffen würde, dämmerte den Akteuren im Gesundheitswesen erst viel später. Lino Schären erklärte uns den Fall minutiös: Nach Gerichtsurteil droht Ärzte-Aufstand.

Erna, die Mutter unserer Redaktorin Katja Richard, hatte im Sommer vor einem Jahr entschieden, zu sterben. Mit der Sterbehilfe-Organisation Exit setzte sie ihrem Leben ein bewusstes, selbstbestimmtes Ende. Ihre Tochter begleitete Erna auf ihrem letzten Weg. Richards Bericht über den Entscheid ihrer Mutter, die Diskussionen in der Familie und das ebenso schöne, wie traurige Lebensende von Erna findest du hier: Meine Mutter hat beschlossen, zu sterben.

Bei einer Familienfeier: Die Autorin mit ihrer Mutter Erna vor 30 Jahren. Foto: Privat

Ganz zum Ende dieses Jahres wartete Wirtschaftsredaktor Christian Kolbe noch einmal mit einem absoluten Blick+-Bestseller auf. Der neue Nationalbank-Präsident Martin Schlegel hatte eben seine neue Position angetreten und das Unwort schon kurz darauf in den Mund genommen: Negativzinsen. Für den Hüslitraum vieler unserer Leserinnen und Leser sind das keine guten Neuigkeiten, wie Kolbe kenntnis- und detailreich erklärt: Platzt der Traum vom Haus nun ganz?