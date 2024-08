Im Dezember 2022 wird Luiza D. tot in ihrer Wohnung in Kehrsatz BE gefunden. Gemäss Anklage soll ihr eigener Mann, Lukas D., sie ermordet haben, laut der Verteidigung war es allerdings Suizid. Am Montag beginnt der Prozess.

Mord in Kehrsatz BE endlich vor Gericht – viele Zuschauer haben sich zu Prozess angemeldet

1/5 Am 16. Dezember 2022 wurde Luiza D. tot in ihrer Wohnung in Kehrsatz gefunden. Gemäss der rechtsmedizinischen Untersuchung wurde sie betäubt und erdrosselt.

Gina Krückl Reporterin

Hat Lukas D.* (36) seine Frau Luiza D.* (†29) brutal ermordet, oder war es doch ein Suizid? Mit dieser Frage müssen sich in der kommenden Woche fünf Richter des Regionalgerichts Bern-Mittelland befassen. Auch eineinhalb Jahre nach der Tat beschäftigt sie die Öffentlichkeit noch sehr – laut Gericht haben sich zahlreiche Zuschauer angemeldet.

Mord oder Suizid?

Luiza D. wurde am 16. Dezember 2022 tot in der gemeinsamen Wohnung in Kehrsatz BE aufgefunden. Gemäss Rechtsmedizin wurde sie erdrosselt. Eine Woche später wurde Ehemann Lukas D. festgenommen. Seitdem sitzt er in U-Haft. Im Februar 2023 hat ihn die Staatsanwaltschaft wegen Mordes oder vorsätzlicher Tötung angeklagt. Für die Anklage ist demnach erwiesen, dass Lukas D. seiner Ehefrau «unbemerkt und auf unbekannte Art und Weise ein Sedierungsmittel verabreicht hatte und sie anschliessend mit Kabelbindern im Schlaf erdrosselte».

Lukas D. bestreitet, etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun zu haben. Sein Verteidiger sagt auf Anfrage von Blick: «Wir stellen den Antrag auf vollumfänglichen Freispruch. Wir werden vor Gericht eingehend begründen, weshalb von einem Suizid auszugehen ist. Meinen Mandanten geht es den Umständen einer Untersuchungshaft entsprechend gut.»

Verdächtige Handydaten

Allzu viele Details zum Fall sind bislang noch nicht bekannt. Gemäss Medienberichten sollen die Ermittler bei den Auswertungen der Handydaten auf Unstimmigkeiten gestossen sein. Demnach gab Lukas D. an, er habe die gemeinsame Wohnung um 5.45 Uhr Richtung Arbeit verlassen. Doch gemäss dem Smartphone-Schrittzähler verliess er die Wohnung erst um 6.02 Uhr. Die Anklage geht davon aus, dass Lukas D. in dieser Zeit auch das bis heute vermisste Handy des Opfers verschwinden liess. Dieses wurde rund eine Minute, bevor er mutmasslich die Wohnung verliess, ausgeschaltet.

Die wenigen Details liefern bereits erste Hinweise, warum die Anklage auf Mord lautet. Mord erfüllt dieselben Tatbestandsmerkmale wie vorsätzliche Tötung, wurde aber zudem «besonders skrupellos» begangen. Also besonders grausam oder heimtückisch, oder aber aus besonders verwerflichen Gründen. Das Gesetz fordert für vorsätzliche Tötung eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren, für Mord eine von zehn Jahren bis lebenslänglich. Bei der Entscheidung zwischen Mord und vorsätzlicher Tötung – und ob es überhaupt genug Indizien für die Schuld von Lukas D. gibt – wird auch das mutmassliche Motiv wichtig sein. Dazu ist bislang noch nichts bekannt.

Ehestreit oder glückliches Paar?

Lukas und Luiza D. hatten 2015 verheiratet. Laut einer Nachbarin könnte es in der Ehe gekriselt haben. So sagte die Frau, die auf demselben Stock wie das Todesopfer wohnte, kurz nach der Tat zu Blick: «Das war ein grosser Schock. Er war immer nett und höflich, aber ich hörte sie oft streiten.» Die Mutter der Nachbarin hätte Luiza noch am Tag vor ihrem Tod im Keller getroffen: «Sie hatte komische Flecken im Gesicht.» Luiza habe den Kopf schnell weggedreht.

In den sozialen Medien wirkt das Paar glücklich. Auf seinem Insta-Profil postete Hobbyfotograf Lukas D. in den Jahren vor seiner Verhaftung Dutzende Fotos, viele davon zeigen seine Ehefrau Luiza D. Offenbar bereisten die beiden zusammen die Welt. Zudem wirbt Lukas D. dort für das Geschäft von Luzia D.: Sie verkaufte über ihr eigenes Insta-Profil selbst gefertigte Aquarell-Illustrationen. Wenn man aus der Reihenfolge der angepinnten Beiträge eine Absicht herauslesen will, sind Lukas D. nur seine Katze und sein christlicher Glaube noch wichtiger.

Die Parteiverhandlungen sind für Montag und Dienstag angesetzt. Das Urteil soll voraussichtlich am Freitagnachmittag verkündet werden.

* Namen geändert