Es geht ein grosses Aufatmen durch die Schweizer Gemeinden. Denn in der Schweiz fallen die Strompreise endlich wieder, wie die Regulierungsbehörde Elcom am Donnerstag bekannt gibt. Dies, nachdem in vielen Gemeinden in den letzten beiden Jahren die Stromtarife durch die Decke gegangen waren und viele Haushaltsbudgets arg strapaziert haben.

Im Schnitt bezahlt ein typischer Haushalt für 2025 noch 29 Rappen pro Kilowattstunde Strom, ein Zehntel weniger als noch in diesem Jahr. Allerdings gibt es nach wie vor grosse Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde. Wobei der grössere Teil der Bevölkerung aufatmen kann, wie der Blick in die interaktive Karte zeigt, die den Strompreis für jede einzelne Gemeinde ausweist: