Horrende Stromrechnung zwingt Mieter-Paar in Büttikon AG zum Umzug «Wir können uns das Haus nicht mehr leisten»

Nirgendwo sonst in der Schweiz ist der Strompreis in diesem Jahr so stark gestiegen wie in Büttikon AG. Die Gemeinde hatte sich beim Preis verkalkuliert. Ein leidtragendes Paar muss nun umziehen, weil sie der Stromkostenhammer getroffen hat.