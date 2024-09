Gesagt, getan. Die Vision des Tigers-Präsidenten Peter Jakob (68) war es, den Klub mit dem Bau eines Trainingszentrums mit zweitem Eisfeld fit für die Zukunft zu machen. Nach rund 17 Monaten Bauzeit steht der privat finanzierte Campus nun da. Fristgerecht. Ein Weltwunder im Emmental.

Bis zum Beginn der Abbrucharbeiten im März 2023 pfiff an dieser Stelle noch der Durchzug durch die rustikale Markthalle. Für die SCL Tigers beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung, bezüglich Infrastruktur gehört der Klub ab sofort zur nationalen Elite.

Den Löwenanteil des 22-Millionen-Projekts hat Peter Jakob mit seiner Firma (Jakob Rope Systems) gestemmt. Die SCL Tigers beteiligen sich mit 1,5 Millionen, ein Darlehen, das über 10 Jahre abgestottert werden muss.

1/16 Nach 17 Monaten Bauzeit: Der Campus steht, angedockt an die Ilfishalle.

Was alles im Campus steckt

Die Zukunft sieht so aus: ein zweites Eisfeld mit NHL-Abmessung (26 statt 30 Meter Breite), ein kleineres Eisfeld (200 m2) ausgestattet mit synthetischem Eis (Greenice) für Spezialtrainings und Freizeitvergnügen, eine schön ausgestattete Brasserie zur Verköstigung und zum Verweilen, zusätzliche Parkmöglichkeiten, dazu eine Turnhalle mit rund 1500 m2 und diversen Trainings-, Spiel-, Fitness- und Kraftsportmöglichkeiten sowie acht zusätzliche Garderoben.

Davon profitieren nicht nur die SCL Tigers, sondern vor allem auch Sportler wie Schwinger, Leichtathleten und andere Vereine aus der Region. Und: Auf der Ostseite der Ilfishalle (Emmental Versicherung Arena) wurde eine neue Zusatztribüne erstellt (170 Sitz- und 30 Stehplätze), die man auch vom Campus aus betreten kann. In der Ilfishalle wurden zudem neue Schalensitze montiert: allesamt in Schwarz. Die legendären Holzbänke in Eisnähe wurde selbstverständlich nicht angerührt – etwas rustikaler Charme muss weiterhin sein.

Zweites Eisfeld wegweisend für die Zukunft

Sportchef Pascal Müller misst dem Bau wegweisende Bedeutung zu: «Für die Tigers ist er überlebenswichtig. Wir brauchen das zweite Eisfeld, damit Profis und Nachwuchsspieler neben dem allgemeinen Eislauf zu vernünftigen Zeiten trainieren können. Ohne diese Möglichkeit müssten wir beim Nachwuchs reduzieren, das würde sich in einigen Jahren auch auf die Profiabteilung durchschlagen.»

Der Campus macht die Tigers systemrelevant – Abstieg ausgeschlossen

Macht der Campus die SCL Tigers nun zu Mitfavoriten auf Playoffs und Titel? Präsident Jakob hatte dazu ein schönes Bonmot zu bieten: «Wenn wir die ersten beiden Spiele gewinnen, heisst es wohl, das sei jetzt wegen des Campus. Verlieren wir dreimal hintereinander, ist der Campus ein Seich.» Kein Seich: Der Campus macht die Tigers zu einem relevanten Teil des Systems. Im Bau eingeschlossen ist ein Rettungsfallschirm für den wenig wahrscheinlichen Fall eines Abstiegs.