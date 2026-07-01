Tierischer Einsatz für die Kantonspolizei Bern: Beamte rückten aus, um eine Schwanenfamilie zu retten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwanenfamilie überquert am Mittwoch die Hauptstrasse in Faulensee BE

Polizei sicherte gefährliche Strecke für die Vögel ab

Schwäne erreichten Wiese, keine Verletzten gemeldet

Johannes Hillig Redaktor News

Schön in Reih und Glied watschelte eine Schwanenfamilie am Mittwochmittag durch Faulensee BE.

Ein gemütlicher Spaziergang nach dem Zmittag? Vielleicht! Eilig hatten es die Vögel offenbar nicht. In aller Seelenruhe ging es über die nasse Hauptstrasse, wie eine Leserreporterin berichtet. Eine gefährliche Strecke!

Schliesslich rückte deswegen die Polizei an. Sicher ist sicher. Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von Blick den tierischen Einsatz. «Wir erhielten um 12.25 Uhr die Meldung, dass sich eine Schwanenfamilie auf der Interlakenstrasse in Faulensee befinde», sagt Kapo-Sprecherin Cindy Schneider zu Blick.

Schwanenfamilie knabberte friedlich am Gras

Als die Beamten eintrafen, mussten sie aber nicht mehr viel tun. Die Tiere befanden sich laut der Polizei nicht mehr auf der Hauptstrasse, sondern waren schon weitergezogen. Die Schwanenfamilie hielt sich in Sicherheit auf dem nahe gelegenen Parkplatz, «wo sie friedlich am Gras knabberte».

Laut der Leserreporterin blieben sie aber auch dort nicht lange, sondern zogen schliesslich weiter in ein Wohngebiet und machten es sich auf einer Wiese gemütlich.

Aggro-Geiss und verletzter Schwan

Immer wieder hat die Polizei nicht nur mit Verbrechern, sondern auch mit Tieren zu tun. Vor zwei Jahren mussten Beamte wegen einer Aggro-Geiss im Wallis ausrücken. Am Ende konnte das Tier dank des mutigen Eingreifens von Benedikt Nardin, einem Anwohner, und seines Hundes «Cloud» gestoppt werden.

0:40 Bewohner in Zermatt: Benedikt Nardin über die Geissbock-Attacke

Ebenfalls vor zwei Jahren verirrte sich ein verletzter Schwan auf die Autobahn im Kanton Waadt. Die Polizei rückte aus und rettete das Tier und wurde anschliessend vom Erminea-Wildtierzentrum in Chavornay VD behandelt. Danach wurde der Schwan freigelassen.