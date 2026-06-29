Die Leiche, die am Freitag in Bern gefunden wurde, ist identifiziert. Es handelt sich um eine 20-jährige Bernerin. Die Polizei hat einen 35-jährigen Mann festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 20-jährige Frau tot in Bern gefunden, Polizei ermittelt seit Freitagmorgen

35-jähriger Mann in Untersuchungshaft, Rolle im Fall noch unklar

Zeugenaufruf: Hinweise an 031 303 25 31 erbeten

Johannes Hillig Redaktor News

Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Bei der toten Frau, die am Freitagmorgen an der Morillonstrasse 77 in Bern gefunden wurde, handelt es sich um eine 20-jährige Schweizerin. Sie stammt aus dem Kanton Bern.

Die Polizei hat im Zuge der ersten Ermittlungen zwei Männer festgenommen. Einer von ihnen durfte nach den Abklärungen wieder gehen. Der andere – ein 35-jähriger Mann – bleibt vorerst hinter Gittern. Für ihn wurde Untersuchungshaft beantragt.

Polizei sucht weiterhin Zeugen

Was genau passiert ist, bleibt ein Rätsel. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland klärt derzeit die genaue Todesursache. Auch die Rolle des 35-Jährigen ist noch völlig unklar. Hat er etwas mit dem Tod der jungen Frau zu tun?

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Wer rund um die Morillonstrasse 77 etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 031 303 25 31 zu melden.