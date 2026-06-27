Am Freitagmorgen ist in Bern eine Frau leblos aufgefunden worden. Die Identität der Verstorbenen ist bislang unklar. Die Kantonspolizei Bern sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Bern wurde Freitagmorgen eine tote Frau an der Morillonstrasse gefunden

Die Frau war etwa 165 cm gross mit langen kastanienbraunen Haaren

Hinweise nimmt die Kantonspolizei Bern entgegen

Daniel Macher Redaktor News

In Bern ist am Freitagmorgen eine unbekannte Frau tot aufgefunden worden. Gegen 7.55 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass im Bereich der Morillonstrasse 77 eine leblose Person entdeckt worden sei.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Wer die Verstorbene ist und unter welchen Umständen sie ums Leben kam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei der Frau handelt es sich laut Polizeiangaben um eine etwa 165 Zentimeter grosse, korpulente Person mit langen kastanienbraunen Haaren und langen, lackierten Fingernägeln.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gesucht werden Personen, die die Frau am Donnerstagabend oder am Freitagmorgen im Bereich der Morillonstrasse 77 oder in der näheren Umgebung gesehen haben. Ebenfalls gefragt sind Hinweise zur Identität der Frau oder Meldungen von Personen, die seit Donnerstagabend eine Frau mit diesem Signalement vermissen.

Hinweise nimmt die Kantonspolizei Bern unter der Telefonnummer +41 31 303 25 31 entgegen.



