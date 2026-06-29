Polizistin im Marzili mit Pfefferspray attackiert

Bei einer Personenkontrolle im Marzili attackierten Unbekannte die Polizei. Anschliessend gab es eine Spontandemo in der Innenstadt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizistin in Bern mit Pfefferspray attackiert, leicht verletzt im Marzilibad

Unbewilligte Solidaritätsdemo zog anschliessend friedlich durch Bern

Gabriel Knupfer Redaktor News

Unruhiger Sonntagnachmittag für die Polizei in Bern: Bei einem Einsatz im Marzilibad attackierte eine unbekannte Person eine Polizistin mit Pfefferspray. Die Polizistin wurde leicht verletzt, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt.

Der Hintergrund: Kurz vor 17:30 erhielt die Kapo Bern eine Meldung über eine Person, die sich trotz Aufforderung durch das Personal weigerte, den Frauenbereich des Schwimmbads zu verlassen. Mehrere Gäste hatten sich über deren Aufenthalt beschwert.

Bei der anschliessenden Personenkontrolle solidarisierten sich mehrere Anwesende mit der betroffenen Person und behinderten die polizeiliche Intervention. Dabei kam es zum Angriff.

Die betroffene Person wurde zu Abklärungen auf die Wache gebracht und anschliessend wieder entlassen. Doch damit war die Sache noch nicht vorbei: Nach der Entlassung formierte sich auf dem Waisenhausplatz eine unbewilligte Solidaritätskundgebung, die dann durch die Berner Innenstadt zog. Die Demo verlief friedlich.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.