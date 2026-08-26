SVP-Doyen Christoph Blocher schlägt sich mit einem nächtlichen Unruhestifter herum, der seinen Garten verwüstet. Um den «Frechdachs» in die Flucht zu schlagen, müssen der alt Bundesrat und sein Helfer tief in die Trickkiste greifen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christoph Blocher kämpft in Herrliberg gegen Dachs in seinem Garten

Lebendfalle fing Katze, Fuchs und Igel – kein Dachs gefasst

Elektrozaun bringt den ersehnten Erfolg

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Mit viel Hingabe hegt und pflegt Christoph Blocher (85) seinen Rasen im heimischen Herrliberg ZH. Mit der Nagelschere schnippelt der SVP-Doyen Halm um Halm millimetergenau. Da steckt viel Liebe drin, wie im Musikvideo «Welcome to SVP» von 2015 für die Ewigkeit festgehalten ist.

Doch, oh Schreck! In den vergangenen Tagen musste Blocher in dem satten Grün immer wieder hässliche Löcher entdecken. Der Fall erscheint klar: Ein Tier muss das Gras nachts umgepflügt haben.

Falle ist voller Erfolg – zumindest fast

Der alt Bundesrat rief den Wildhüter. Dieser habe sofort vermutet, dass ein Dachs auf der Suche nach Engerlingen und ähnlichem Getier sein Unwesen treibe, verrät Blocher gegenüber «20 Minuten». «Den müssen wir fangen, sonst hast du bald nur noch einen Acker», habe der Wildhüter gesagt.

Gesagt, getan: Kurzerhand wird eine Lebendfalle ausgelegt und mit Futter bestückt. Der Plan: Das Tier soll unbeschadet gefangen und umgesiedelt werden. Tatsächlich gibt es schon am nächsten Morgen einen Fang zu bestaunen – aber nicht den gesuchten Dachs, sondern eine Katze. Sie wird laufengelassen.

Am nächsten Morgen wiederholt sich die Geschichte: Dieses Mal ist ein junger Fuchs in die Falle gegangen. Tags darauf ist es ein kleiner Igel. Auch sie werden wieder in die Freiheit entlassen. Vom sprichwörtlichen Frechdachs fehlt aber weiterhin jede Spur.

Elektrozaun bringt vorerst Ruhe

Immerhin aber habe das Umpflügen der Grünfläche seit einigen Tagen aufgehört. Wahrscheinlich habe die zweite Massnahme gefruchtet, vermutet Blocher. Denn neben der Falle wurde auch ein Elektrozaun aufgestellt: Der Dachs habe «vermutlich einen Fitz bekommen».

Blocher kann fürs Erste aufatmen. Und wir nehmen erstaunt zur Kenntnis, wie rege das Nachtleben in der 6800-Seelen-Gemeinde Herrliberg ist. Er sei selber überrascht, wie viele Tiere seinen Garten bevölkern, findet der alt Bundesrat.