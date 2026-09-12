Bekommt das Baselbiet einen zusätzlichen Tag frei?

SVP-Landrat Reto Tschudin fordert einen neuen Feiertag für Basel-Landschaft. Zum 200-jährigen-Jubiläum des Halbkantons soll das Gründungsdatum offiziell festgelegt und jährlich gefeiert werden. Doch das könnte auf Widerstand stossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SVP-Landrat Reto Tschudin fordert neuen Feiertag für Basel-Landschafts Gründung.

Gründungsdatum des Halbkantons 1832 soll offiziell festgelegt werden.

Ständerat lehnte 2023 zweiten Nationalfeiertag wegen erheblicher Kosten ab.

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Der Kanton Basel-Landschaft hat eine lange Geschichte. An die soll regelmässig erinnert werden, fordert SVP-Landrat Reto Tschudin (41). «Im Jahr 1832 erkämpften unsere Vorfahren mit Mut, politischem Geschick, grosser Entschlossenheit und leider auch unter Inkaufnahme von Blutvergiessen Freiheit und Selbständigkeit», heisst es in einem Vorstoss, den er kürzlich eingereicht hat. Zuerst hat die «Basler Zeitung» darüber berichtet.

An welchem Datum der Halbkanton gegründet wurde, ist bislang unklar. Zum 200-jährigen Jubiläum soll die Regierung nun das Gründungsdatum offiziell festlegen und gleichzeitig einen neuen Feiertag schaffen. Dieser soll dem «Gedenken an die Gründung des Kantons Basel-Landschaft» gewidmet sein.

So sollen die Feierlichkeiten angemessen vorbereitet und durchgeführt werden können und sich auch künftige Generationen regelmässig mit der Geschichte des Kantons auseinandersetzen und an deren Bedeutung erinnert werden, heisst es im Vorstoss weiter.

Ständerat verweigert zweiten Nationalfeiertag

Auch auf nationaler Ebene gab es schon Diskussionen über einen zweiten Feiertag. Der ehemalige Mitte-Nationalrat Heinz Siegenthaler (70) wollte am 12. September die erste Bundesverfassung der modernen Schweiz feiern. Diese bot die Grundlage für direkte Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung oder Föderalismus.

Völlig überraschend fand Siegenthaler im Nationalrat noch eine Mehrheit. Doch der Ständerat schmetterte das Anliegen 2023 ab. Ein zweiter Nationalfeiertag würde erhebliche Kosten verursachen, so die Begründung. Ähnliche Argumente dürfte man wohl auch im Baselbiet hören, wenn der Landrat über Tschudins Vorschlag debattiert.