Heute geht es nicht nur um die grossen nationalen Vorlagen. Der 8. März ist landauf, landab ein wichtiger Abstimmungssonntag. Blick berichtet ab 12 Uhr live die wichtigsten Entscheide aus Kantonen und Gemeinden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Sonntag finden in vielen Kantonen und Gemeinden Abstimmungen statt

Wahlen in Zürcher Städten und Gemeinden sorgen für Spannung

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Regierungsratswahlen, Sozialhilfe-Kürzungen und Abstimmung über Radarblitzer oder die Ersatzwahl für den abtretenden Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler (47): Dutzende Abstimmungen finden am Sonntag landauf, landab in den Kantonen und Gemeinden statt. Blick berichtet live ab 12 Uhr über die neusten Resultate. Vorab ein Ausblick auf die wichtigen Entscheide:

Regierungs- und Nationalratswahlen

In Nidwalden und Obwalden werden Regierung und Kantonsparlamente neu bestellt. Im Kanton Glarus wird der Regierungsrat gewählt.

In Appenzell Ausserrhoden geht es um die Nachfolge des zurückgetretenen SVP-Nationalrates David Zuberbühler. Da der Kanton nur einen Nationalratssitz hat, wird neu gewählt. Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP) treten gegeneinander an.

In der Waadt gibt es eine Regierungsrats-Ersatzwahl für die abtretende SP-Staatsrätin Rebecca Ruiz (44). Den Sitz verteidigen will der langjährige SP-Nationalrat Roger Nordmann (52), die SVP tritt mit Landwirt Jean-François Thuillard (60) an.

Im Kanton Zürich finden Gemeindewahlen statt. Sowohl in Winterthur als auch in Zürich selbst wird das Stadtpräsidium neu gewählt. Über die Zürcher Wahlen schreiben wir in einem eigenen Ticker.

Im Kanton Freiburg werden die Gemeinderäte gewählt. In der Kantonshauptstadt versuchen die Bürgerlichen mit einer gemeinsamen Liste dem linken Lager einen Sitz abzujagen. Dieses hat derzeit vier der fünf Stadtratssitze.

Kantonale und kommunale Abstimmungen

Im Aargau will die von der Jungen SVP eingereichte Initiative «Arbeit muss sich lohnen», dass den Sozialhilfebeziehenden der Grundbedarf nach zwei Jahren gekürzt wird. Der Kanton entscheidet auch über strengere Regeln beim Einsatz von Blitzern gegen Autofahrer.

Das Tessin stimmt über eine Initiative gegen Lohndumping ab. Die Kontrollen der Arbeitsinspektoren sollen verstärkt werden.

In St. Gallen geht es um den Verkauf von Land, damit das Industriegebiet Wil-West gebaut werden kann. Befürworter erhoffen sich neue Arbeitsplätze und 20 Millionen Franken für die Staatskasse. Gegner halten der Verkaufspreis für zu tief und kritisieren den Verlust von Landwirtschaftsland.

Uri entscheidet über die Abschaffung goldener Fallschirme für Regierungsratsmitglieder. Wird heute ein amtierendes Exekutivmitglied abgewählt, erhält es sechs Monate Lohn. Die Junge SVP will dies abschaffen.

Baselland entscheidet, ob es vor der Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen eine Abstimmung in den betroffenen Gemeinden geben muss. Heute entscheidet der Kanton über die Einführung.

Wellen schlägt im Kanton Solothurn die Abstimmung über einen neuen Polizeistützpunkt. Die SVP ist gegen den Kredit von 84,5 Millionen Franken. Sie warnt vor der Zentralisierung der Polizei und spricht von einem Luxusbau.

In Chur wird über den Neubau der Luftseilbahn auf den Hausberg Brambrüesch entschieden. Das Projekt kommt deutlich teurer als ursprünglich vorgesehen.

Luzern entscheidet über den Ausbau der Kantonsstrasse K 36 durch die Lammschlucht im Entlebuch. Es geht um einen Kredit von 37,9 Millionen Franken.