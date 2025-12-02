«Zubi» tritt aus dem Nationalrat zurück

SVP-Nationalrat David Zuberbühler tritt zurück. Der einzige Nationalrat aus dem Appenzell Ausserrhoden begründet dies mit beruflichen Verpflichtungen.

Nach zehn Jahren im Nationalrat tritt David Zuberbühler zurück. Es sei ein «besonderer, aber für mich persönlich auch sehr schwerer Tag», schreibt «Zubi» auf Facebook. Seinen Rücktritt begründete er mit den beruflichen Verpflichtungen. «Wenn ich meinen Aufgaben in Politik und Beruf nicht mehr mit derselben Präsenz und Verlässlichkeit gerecht werden kann, ist es ehrlich und richtig, Platz zu machen.»

Zuberbühler sitzt seit zehn Jahren in der grossen Kammer. Jahrelang sass er in der Sicherheitskommission. Er gilt weniger als ein politisches Schwergewicht, dafür umso mehr als ein zuverlässiger Volksvertreter. Kaum einmal verpasste er eine Abstimmung im Ratsaal, wie Blick-Auswertungen zeigten. «Das Abstimmen gehört zu den wichtigsten Aufgaben von uns Politikern», sagte er 2022, als er zwischen 2019 und 2023 keinen einzigen Knopfdruck verpasste.

Politisch erreichte er, dass der Sold für die Soldatinnen und Soldaten erhöht wurde. National- und Ständerat stimmten seinem Vorschlag zu.

+++ folgt mehr +++