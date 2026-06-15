Astra-Bridge neu auf der A2 bei Arisdorf BL im Einsatz

Die berühmt-berüchtigte Astra-Bridge wurde am Wochenende auf der A2 zwischen Arisdorf und Giebenach im Baselbiet installiert. Ab Dienstag soll sie im Einsatz sein. Auf einer Strecke von fünf Kilometern wird der Belag erneuert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auf der A2 zwischen Arisdorf und Giebenach ist am morgen Astra Bridge im Einsatz

5 Kilometer Strassenbalg wird erneuert

Die mobile Baustellenbrücke verschiebt sich nachts in 24 Etappen

Zwischen Arisdorf und Giebenach im Baselbiet erhält die A2 in beiden Fahrtrichtungen einen lärmarmen Strassenbelag. Damit der Verkehr während der Arbeiten weiter fliessen kann, kommt die Astra Bridge zum Einsatz, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Ab Dienstag soll die mobile Baustellenbrücke in Betrieb sein. Tagsüber finden die Belagsarbeiten unter der Brücke statt.

Verschiebung in 24 Etappen

Am Wochenende wurde die Astra Bridge bei Arisdorf installiert. Von der Einfahrt Arisdorf aus wird sie nachts mithilfe eines GPS-Systems in insgesamt 24 Etappen in Richtung Basel verschoben. Vor Giebenach wechselt die Brücke auf einem rund 300 Meter langen Abschnitt auf die Fahrbahn Richtung Mittelland. Anschliessend fährt sie wieder zum Ausgangspunkt. Insgesamt wird auf einer Strecke von fünf Kilometern der Belag erneuert.

Auf eine konventionelle Baustelle werde man künftig dennoch nicht herumkommen, schreibt das Astra weiter. Die A2 zwischen Augst und Sissach gilt insgesamt als sanierungsbedürftig. Ein umfassendes Erneuerungsprojekt befindet sich in Vorbereitung und soll Anfang der 2030er-Jahre umgesetzt werden.

Die Astra-Bridge war 2022 erstmals auf der A1 bei Kriegstetten eingesetzt worden. Sie sorgte für Aufsehen – und Ärger. Denn viele Autofahrende bremsten ab, es kam zu Stau. Der Bund liess die Brücke dann verbessern, die Auffahrrampen wurden weniger steil.