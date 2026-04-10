Die Brandkatastrophe von Crans-Montana VS hat 41 Menschen das Leben gekostet, zahlreiche weitere wurden schwer verletzt. Und sie könnte das Bild der Schweiz im Ausland beschädigt haben: Selbst das Aussendepartement spricht inzwischen von einer möglichen «Zäsur».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz schnitt 2025 international gut ab, trotz Krisen und Katastrophen

Dass 41 junge Menschen wegen des Brandes in Crans-Montana sterben mussten, beeinflusst das Image erheblich

Das EDA prüft die Auswirkungen auch mittels Umfragen, die Resultate werden Ende 2026 erwartet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Sicher, stabil, schön! Die Schweiz gilt im Ausland als Erfolgsmodell. Als Land, in dem die Züge fahren, die Behörden funktionieren und selbst Krisen souverän bewältigt werden. Doch nun scheint man sich selbst in Bundesbern nicht mehr ganz sicher, ob dieses Bild langsam Risse bekommt.

In seinem aktuellen Bericht zur Wahrnehmung der Schweiz im Ausland zieht das Aussendepartement (EDA) von Bundesrat Ignazio Cassis (64) zwar eine erfreuliche Bilanz für 2025. Die Schweiz schneide erneut sehr gut ab. Auch Grossanlässe wie der Eurovision Song Contest oder die Frauen-EM hätten das positive Bild gestärkt. Und selbst die Wirren um den US-Zolldeal dürften dem Ruf der Schweiz nicht nachhaltig geschadet haben.

Das EDA spricht von «Kontinuität in einer sich wandelnden Welt». Doch dann folgt ein dickes Aber: Die Bilanz 2025 stehe «unter einem gewichtigen Vorbehalt», schreiben die Imagewächter des Bundes. Denn in der Silvesternacht wurde das Land von einer verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana VS erschüttert. 41 junge Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere wurden schwer verletzt.

«Das tragische Ereignis löste international nicht nur grosse Betroffenheit, sondern auch ein ausserordentlich grosses mediales Echo aus, das die Wahrnehmung der Schweiz im Ausland beeinflusst haben dürfte», analysiert das EDA. Es bezeichnet die Tragödie als «Einschnitt» – und legt nach: «Auch für die Wahrnehmung der Schweiz im Ausland war dies möglicherweise eine Zäsur.»

Risse im heilen «Heidiland»

Wegen des Zeitpunkts kurz nach dem Jahreswechsel seien die Image-Folgen noch nicht in den Bericht eingeflossen. Dieser könnte damit aber zu einer Art Vergleichswert werden – zum Bild der Schweiz vor der Tragödie.

Dass ein einzelnes Ereignis international derart stark nachhallt, ist in der jüngeren Geschichte einmalig. Nach dem fatalen Brand folgte wenige Wochen später das Postauto-Inferno in Kerzers FR. Und wenige Tage danach stürzte in Engelberg OW eine Gondel der Titlis-Bahnen ab. In einem Bericht der deutschen Nachrichtenagentur DPA war bereits von grossen Rissen im einst so heilen «Heidiland» die Rede.

Gibt es eine Schweiz vor Crans-Montana – und eine danach? Noch ist unklar, wie tief die Spuren tatsächlich sein werden.

Die Befragung wird zeigen, was hängen bleibt

Auch beim EDA will man sich noch nicht genauer festlegen. Ein Sprecher sagt zu Blick: «Ob es nachhaltige Veränderungen in der Wahrnehmung der Schweiz bei der breiten Bevölkerung im Ausland gegeben hat, wird sich gegen Jahresende anhand der Resultate der regelmässig durchgeführten Bevölkerungsbefragungen zeigen.»

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Konkrete Massnahmen plant das EDA derzeit nicht. Vorrang hätten im Moment die Ermittlungen sowie die Information der Betroffenen, so der Sprecher. Dafür seien die entsprechenden Behörden zuständig. «Je nachdem, wie sich die Wahrnehmung im Ausland entwickelt, können bei Bedarf gezielte Kommunikationsmassnahmen ergriffen werden.»