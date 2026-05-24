«Ohren und Nase verloren»: Opferanwalt fordert 8,2 Millionen Euro

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

8,2 Millionen Euro. Diesen Mega-Betrag fordert ein Opferanwalt für eine Französin, die bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana schwer verletzt wurde. Wie Sébastien Fanti in einem Interview mit der «NZZ» erklärt, nimmt er dafür den Weg nach Frankreich auf sich. Er glaubt, dass Paris das Geld schneller zahlen wird als die Schweiz. Die Summe will er schliesslich von der Schweiz zurückfordern.

In der Schweiz habe seine Mandantin bereits 10'000 Franken Soforthilfe erhalten. Von der Eidgenossenschaft soll sie noch 50'000 weitere bekommen. Diese Summe reiche aber bei Weitem nicht aus. «Sie muss ein Leben lang gepflegt werden», erklärt Fanti.

Die Frau habe unvorstellbare Qualen durchlitten. «Sie hat ihre Ohren verloren, ein Teil der Nase. Sie war eine Mumie als sie in Zürich im Spital lag. Sie ist es heute noch. Ich dachte, ich werde ohnmächtig, als ich sie besucht habe.»

Doch die junge Frau habe eine unglaubliche Energie. «Ich dachte, ich darf nicht zusammenbrechen», schildert Fanti. Sie brauche finanzielle Hilfe, um sich wieder ein Leben aufbauen zu können. In der Schweiz sei es schwierig, für kleine Dinge wie ein Zugbillett eine Entschädigung zu erhalten, erklärt der Anwalt. In Frankreich gebe es ein einfacheres System.

Über ein Modell namens Civi, das Brandopfern und Opfern von Naturkatastrophen oder Terroranschlägen rasch Hilfe bereitstellt, möchte er dadurch die Summe von insgesamt 8,2 Millionen Euro erlangen. Schliesslich werde Frankreich das Geld zurückfordern. «Es wird eine diplomatische Angelegenheit zwischen beiden Staaten werden.»

Fast fünf Monate nach der Katastrophe landeten die ersten Solidaritätsbeiträge bereits bei den Opferfamilien. Noch nicht alle haben ihre Gelder aber erhalten. Diverse Familien fordern zudem viel mehr, als ihnen vom Bund in Aussicht gestellt wird. Familie I. verlangt insgesamt 56 Millionen Franken. Fabienne und Gilles I. überlebten schwer verletzt und leiden seither an physischen und psychischen Folgeschäden. In diesem Artikel meines Kollegen Martin Meul kannst du die Geschichte der Geschwister nachlesen.