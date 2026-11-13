Nach der Dezember-Session ist Schluss: Der St. Galler Nationalrat Marcel Dobler gibt über Instagram seinen Abschied bekannt. Und auch das Wallis verliert bald ein prominentes Gesicht im Bundeshaus.

Darum gehts Marcel Dobler kündigt auf Instagram an, dass die Dezember-Session seine letzte sein wird

Der St. Galler FDP-Nationalrat will sich nach elf Jahren in Bern beruflich neu orientieren

Auch SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor tritt ab, sein Nachfolger wird Cyrille Fauchère

Joschka Schaffner Redaktor Politik

«Die Dezember-Session wird meine letzte sein.» Mit diesem Zitat kündigt FDP-Parlamentarier Marcel Dobler (46) seinen Rücktritt an. Der Satz prangt nicht irgendwo, sondern auf einer KI-generierten Titelseite des Blicks. Der St. Galler Nationalrat veröffentlichte sie am Freitagmorgen auf seinem Instagram-Account.

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Elf Jahre war Dobler in Bundesbern. Seinen Abgang begründet er damit, dass er sich beruflich neu orientieren wolle. «Als Unternehmer ist es schwierig, wenn man durch Sessionen, Kommissionssitzungen und Ferien rund 20 Wochen im Jahr abwesend ist», sagt Dobler im Video-Interview mit Linth24.

Neue berufliche Herausforderung

Der freisinnige Politiker wolle sich nun über Weihnachten Gedanken machen und schauen, was sich ergebe. «Ich werde nur etwas machen, das mir Freude bereitet», sagt er gegenüber dem Ostschweizer Onlineportal.

Vor seinem Abstecher in die Bundespolitik war Dobler 13 Jahre lang CEO des Onlinehändlers Digitec Galaxus, den er auch mitgründete. Danach war er zeitweise auch Miteigentümer des Spielwarengeschäfts Franz Carl Weber.

Für den FDP-Mann wäre mit Christof Züger ein weiterer Unternehmer nachgerutscht. Züger war bis 2025 CEO des gleichnamigen Milchverarbeiters. Er verzichtet jedoch aus beruflichen Gründen. Stattdessen zieht die Toggenburgerin Andrea Abderhalden (48) – OK-Präsidentin des Schwägalp-Schwinget und Ehefrau des ehemaligen Schwingerkönigs Jörg Abderhalden (47) – in die grosse Kammer ein.

Auch Addor geht

Neben der Ostschweiz geht auch in der Romandie ein prominentes Gesicht: Der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (62) gab bekannt, dass er nur noch bis Ende Februar in Bern walten möchte. «Es ist an der Zeit, Platz für den Nachwuchs zu machen und meinem Nachfolger den Rücken zu stärken», sagte er im Regionalfernsehen Canal9.

Addor zog 2015 als Nachfolger von Oskar Freysinger (66) ins Bundeshaus. Sein Nachfolger heisst Cyrille Fauchère (45).