Mitten auf dem Bundesplatz will Reto Scherrer beweisen, dass er das beste Fondue der Schweiz zaubert - mit Früchten, Maggi und Aromat. Ausgerechnet Bundesrat Albert Rösti platzt dazwischen, probiert und fällt ein vernichtendes Urteil.

Darum gehts Am Bundesplatz rührt Reto Scherrer Fondue mit Maggi, Aromat und Obst

Bundesrat Rösti nennt es kalt, dick, zäh und «gar nicht gut»

Bis am 16.11. kann man sein Lieblingsrestaurant nominieren

Reto Scherrer sucht für den «Blick Check» das beste Fondue der Schweiz. Nachdem er in vergangenen Ausgaben bereits das beste Cordon bleu, die schönste Bergbeiz und den feinsten Wildteller gekürt hat, behauptet Scherrer, er habe die neuste Staffel schon gewonnen, bevor sie überhaupt erst richtig begonnen hat. Direkt vor dem Bundeshaus rührt der Moderator im Caquelon und preist seine ganz persönliche Kreation als unübertroffenen Schweizer Gaumenschmaus an.

Doch was der Thurgauer da zusammenrührt, lässt traditionellen Käseliebhabern die Haare zu Berge stehen. Neben Kirsch gelangen Aromat und Maggi in den Topf. Und als wäre das nicht schon Wagnis genug, spiesst Scherrer nicht nur Brot auf, sondern tunkt munter Thurgauer Äpfel, Birnen und sogar Bananen in den heissen Käse. «Kann man machen», findet Scherrer selbstbewusst.

«Das ist gar nicht gut»

Die Quittung folgt prompt – und von allerhöchster Stelle. Mitten in Scherrers kulinarisches Experiment auf dem Bundesplatz spaziert Bundesrat Albert Rösti. Eine Einladung zum Probieren lässt sich der Berner Magistrat nicht entgehen: «Für ein Fondue habe ich immer Zeit.»

Schon beim Blick auf die Zutaten zeigt sich der Bundesrat skeptisch. Früchte im Fondue? «Nein, keine Äpfel! Man muss den Käse wahrnehmen, sonst verzerrt das den Geschmack.» Auch beim Rotwein winkt Rösti rigoros ab: «Rotwein sicher nicht, ein bisschen Kirsch ist gut – aber nicht zu viel!»

Scherrer wiegt sich dennoch in Sicherheit. Grossspurig reicht er dem SVP-Bundesrat die Gabel: «Ich bin davon überzeugt, dass ich das Beste mache!»

Inzwischen umringt von einer asiatischen Reisegruppe, die sich mit Kameras der Szene nähert, probiert Rösti mutig einen Bissen. Vielleicht liegt es an den Dutzenden Zuschauern, dass er sein Gesicht nur leicht verzieht. Aber es folgt ein brutales Urteil: «Nein, sorry. Das ist gar nicht gut. Das können Sie nicht bringen!» Die Mängelliste des Bundesrats ist lang: «Erstens ist das Fondue zu kalt, zweitens ist es zu dick und zu zähflüssig.» Ein diplomatisches Blatt nimmt der Bundesrat definitiv nicht vor den Mund. – Apropos: Was ist für dich ein absolutes No-Go beim Fondue-Schmaus? Schreib es in die Kommentarspalte.

Der offizielle Marschbefehl

Stattdessen nutzt Rösti sein Amt als Bundesrat für ein Machtwort im Dienste des Schweizer Nationalgerichts: «Die Schweiz hat viel bessere Fondues. Jetzt gebe ich Ihnen als Bundesrat den Auftrag: Suchen Sie in der Schweiz das beste Fondue!» Scherrer bleibt nichts anderes übrig, als kleinlaut zu salutieren. «Ich nehme den Auftrag des Bundesrats selbstverständlich an.» Rösti verabschiedet sich dann doch noch mit einem Lächeln im Gesicht: «Kopf hoch, Herr Scherrer. Es ist im Leben doch immer gut, wenn man sich noch verbessern kann.»

Damit ist der Startschuss gefallen. Der «Blick Check» zieht im Auftrag von Bundesrat Rösti los, um das beste Käsefondue der Nation zu finden.

Wo gibt es das beste Fondue der Schweiz?

Nun seid ihr gefragt: Wo brodelt das sämigste, würzigste und schlicht beste Fondue des Landes? Nominiert eure Favoriten hier im Formular, und helft Reto bei der Suche.

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Bis zum 16. November kannst du dein Lieblingsrestaurant nominieren. Aus allen Einsendungen evaluieren wir die Top 5 pro Region: Bern/Wallis, Zentralschweiz, Nordostschweiz/Graubünden und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab. Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Restaurant-Tester Reto Scherrer prüft die Community-Favoriten persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Fondue der Schweiz» gewinnt.

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Dezember. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

RMS Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». RMS Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»