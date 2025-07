Martin Pfister ist an der Personalfront gefordert. Im Verteidigungsdepartement kommt es zum nächsten prominenten Abgang, während der Mitte-Bundesrat sein Generalsekretariat umbaut und neu ausrichtet.

Weiterer prominenter Abgang in Pfisters VBS

Weiterer prominenter Abgang in Pfisters VBS

1/5 Viola Amherd ist schon weg. Nachrichtendienst-Chef Christian Dussey (.l) und Armeechef Thomas Süssli haben ihren Rücktritt angekündigt. Foto: PETER SCHNEIDER

Darum gehts Stabschef des VBS-Generalsekretariats kündigt. Spannungen und Machtkampf im Departement vermutet

Bundesrat Pfister baut das VBS-Generalsekretariat um und stärkt das Projektmanagement

Drei wichtige Positionen im VBS müssen neu besetzt werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Der neue Verteidigungsminister Martin Pfister (61) hat gleich alle Hände voll zu tun. Er muss sich nicht nur um plötzlich teurer werdende Kampfjets oder zickende Aufklärungsdrohnen kümmern, auch an der Personalfront sind wichtige Entscheide zu fällen. So braucht er nach den angekündigten Abgängen von Thomas Süssli (58) und Christian Dussey (59) etwa einen neuen Armeechef sowie einen neuen Nachrichtendienst-Chef.

Und nun kommt es im Verteidigungsdepartement VBS auch noch zu einem weiteren gewichtigen Abgang. So hat der Stabschef des Generalsekretariats gekündigt. Davide Francesco Serrago hört per September auf, wie das Departement gegenüber CH Media bestätigt. Der Abgang erfolge «auf eigenen Wunsch». Er wechsle in die Privatwirtschaft.

Serrago soll Machtkampf verloren haben

Ganz freiwillig soll der Abgang allerdings nicht erfolgen. Die Zeitung zitiert interne Quellen, wonach es Spannungen gegeben habe zwischen Serrago und VBS-Generalsekretär Daniel Büchel. Es sei zu einem «Machtkampf» gekommen, den Serrago verloren habe.

Es ist nicht der erste Abgang unter Pfister. Rochaden unter einem neuen Departementsvorsteher seien nicht unüblich, schreibt die Zeitung weiter. Und: Sie beträfen im VBS vor allem langjährige Vertraute von Vorgängerin Viola Amherd (63) mit Verbindungen zum Wallis.

Nur acht Tage nach seiner Amtsübernahme gab Pfister mehrere Personalien bekannt. So wurde etwa Amherds persönlicher Mitarbeiter Daniel Floris, ein Walliser CVP-Parteigänger, verabschiedet. Und der langjährige Vertraute der alt Bundesrätin, Roger Michlig, wurde ins Staatssekretariat für Sicherheitspolitik abgeschoben.

Bundesrat Pfister baue das gesamte VBS-Generalsekretariat um und stärke mit Blick auf die komplexen Beschaffungen das Projektmanagement. An die Spitze dieser neuen Abteilung berief er Robert Scheidegger. Dieser war zuvor bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle für die Prüfung des Verteidigungsdepartements zuständig.