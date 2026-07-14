Die Sprüche von SVP-Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher sind legendär. Um sie ist sogar ein Geschäft mit kreativen Produkten entstanden. Wer da was verkauft, wie Martullo-Blocher dazu steht – und ob das überhaupt erlaubt ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Martullo-Blochers Sprüche aus SRF-Sendung wurden Meme-Hits und Kultprodukten

Swissmeme verkauft Artikel wie Sticker und Haftnotizen mit ihren Zitaten

«You dream, du»-Cap von Plakativ für urbanes Publikum

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

«You dream, du.» – «Can you tell me the Seven Thinking Steps?» – «What do you do when the beamer breaks down?» Die Sätze stammen natürlich von Magdalena Martullo-Blocher (56), SVP-Nationalrätin und Chefin der EMS-Chemie. Längst gehören sie «zum kollektiven Gedächtnis der Schweiz», wie Blick einmal schrieb.

2010 begleitete ein Filmer des Schweizer Fernsehens die Unternehmerin. In einem Seminar nahm Martullo-Blocher ihre Kaderleute in die Mangel. Die Ausschnitte entwickelten ein Eigenleben: Auf Youtube wurden sie millionenfach angesehen, später verbreiteten sie sich als Memes.

Und die Sprüche leben nicht nur digital weiter. Rund um sie ist ein kleines Geschäft entstanden: Verschiedene Anbieter verkaufen Produkte, die auf die Aussagen anspielen.

«Kult-Sprüche mit Meme-Charakter»

Da ist etwa das Zürcher Label Plakativ. Es vertreibt Produkte von Schweizer Designern. Mal mit satirischen Botschaften, mal als Referenz auf Motive der Schweizer Popkultur. Bekannt wurde Plakativ mit einer Kappe, die den Untergang der Credit Suisse augenzwinkernd aufnahm. Im Sortiment findet sich aber auch ein Cord-Cap mit dem Martullo-Blocher-Klassiker «You dream, du».

Gleich ein ganzes Martullo-Sortiment führt der Shop Swissmeme. An dem Unternehmen ist der bekannte Influencer Zeki Bulgurcu (35) beteiligt. Zum Angebot gehören inzwischen Haftnotizen für die eigenen «Seven Thinking Steps», ein Kinderbüchlein zum berühmten Management-Seminar oder «The beamer breaks down»-Sticker.

Wie läuft das Geschäft? Spannend ist da gerade der Blick auf Plakativ – das hippe Label richtet sich an ein urbanes Publikum, das der SVP-Politikerin tendenziell eher (ironisch-)distanziert begegnet. Inhaber Thomas Kropf erklärt auf Anfrage: «Das Cap wird ab und zu gekauft, gehört jedoch nicht zu den Bestsellern.» Bei der Design-Serie, aus der das Cap entstammt, sei es weniger um politische Hintergründe gegangen als um «Kult-Sprüche mit Meme-Charakter».

Was sagt Martullo-Blocher?

Martullo-Blocher selbst geht auf Blick-Anfrage nicht näher auf die Produkte ein. Sie lenkt stattdessen auf die juristische Schiene. «Die Nutzungsrechte liegen bei der SRG», lässt die Unternehmerin ausrichten.

Zuständig ist das Deutschschweizer Fernsehen SRF. Dort erklärt eine Sprecherin jedoch: Bei Produkten wie dem Cap von Plakativ kann der Sender «grundsätzlich keine Rechte geltend machen». Denn es gehe hier um die «Nutzung von transkribiertem Text, der von porträtierten Personen aus einer SRF-Sendung stammt». Bilder, Töne und Ähnliches aus der Sendung würden nicht verwendet. Das Recht liege wenn schon bei den jeweiligen Personen.

Heisst: Würde Martullo-Blocher gegen das Cap vorgehen wollen, müsste sie selbst aktiv werden. Allerdings wären die Erfolgsaussichten fraglich. Ein kurzes Zitat einer Person der Zeitgeschichte ist für sich genommen laut Rechtslage kaum urheberrechtlich geschützt. Oder wie es Juristen formulieren: Es fehlt der erforderliche «individuelle Charakter eines Werks».

Hier pocht SRF auf seine Rechte

Für die Swissmeme-Produkte mit den aufgedruckten Zitaten dürfte grundsätzlich dasselbe gelten. Sobald jedoch nicht bloss Sprüche, sondern Ausschnitte aus SRF-Sendungen verwendet werden, verändert sich die Ausgangslage.

Genau damit sorgte Swissmeme bereits für Schlagzeilen: Der Shop verkaufte Soundboxen mit Audioschnipseln aus bekannten SRF-Beiträgen. Nachdem bekannt geworden war, dass dafür keine Lizenzen eingeholt worden waren, nahmen mehrere Händler die Produkte aus dem Sortiment.

Denn: Bei Originaltönen oder auch Videoausschnitten aus Sendungen ist die Ausgangslage eine andere. Diese unterstehen einerseits den Urheberrechten von SRF, andererseits müssen für eine Nutzung die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen berücksichtigt werden.

SRF pocht in solchen Fällen auf seine Rechte – und betont noch heute: Man habe «keine Beiträge oder Ausschnitte für eine Nutzung im Zusammenhang mit den Produkten von Swissmeme lizenziert».



